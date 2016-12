L’ingénierie au service du patient : des CAR anti-CD22 après échec des CAR anti-CD19 en cas de leucémie lymphocytaire aiguë réfractaire ou récidivante ?

Après avoir sélectionné 16 jeunes patients (7-22 ans) avec leucémie lymphocytaire aiguë en rechute après traitement par CAR-T cells anti-CD19, une équipe menée par Terry Fry (National Cancer Institute) a tenté un traitement basé sur l’administration de CAR T-cells anti-CD22 dans un essai de phase I destiné à étudier la faisabilité du traitement et la réponse obtenue après 28 jours. La majorité des patients traités à la dose la plus élevée (8 sur 10) a obtenu une rémission complète sans maladie résiduelle. Les patients traités avaient une réponse corrélée à la dose avec un taux de cellules de Reech-Sternberg maximal de grade 2 et sans neurotoxicité. Cependant, à plus long terme, 6 des 9 patients en rémission ont rechuté, la plupart du fait d’une chute de l’expression de CD22, comme cela s’était produit avec CD19 lors du traitement antérieur. La question se pose à présent de savoir s’il faut attendre la rechute après CAR T-cells anti-CD19 avant de traiter avec les CD22, ou si l’on peut l’anticiper par un co-traitement CD19-CD22.

