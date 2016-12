L’ingénierie au service du patient: des globules rouges artificiels pour 2024 ?

L’intérêt pour les substituts du sang n’est pas récent, notamment lorsque du sang frais n’est pas disponible ou non souhaitable. Cependant, les substituts développés jusqu’à présent n’ont pas tenu leurs promesses car, malgré une belle affinité pour l’oxygène au niveau pulmonaire, ils ne parviennent pas à transmettre cet oxygène au niveau tissulaire. ErythroMer, une cellule artificielle en forme de lentille creuse des deux côtés, réalisée par nanotechnologie, et dont le volume est environ le 50ème de celui des globules rouges humains, semble éviter cet écueil. Testé sur modèle murin, il parvient à retenir environ 10 % d’oxygène, un taux suffisant pour attendre en sécurité une transfusion sanguine lorsqu’elle est nécessaire. Confiant dans ces résultats, les chercheurs de l’université Washington à St-Louis pensent pouvoir mettre cette technique à la disposition des urgentistes et de la médecine de guerre dans 10 à 12 ans. Avantage : ce produit, sous forme de poudre et qui ne nécessite qu’un apport d’eau pour reconstitution, est facilement stocké et transportable.

Dr Dominique-Jean Bouilliez