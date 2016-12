L’ingénierie au service du patient: la microencapsulation pour augmenter l’efficacité du facteur VIII ?

Le traitement de l’hémophilie A par le facteur VIII provoque chez 30 % environ des patients une réponse immunitaire qui en limite fortement l’efficacité. La microencapsulation de ce facteur VIII à petites doses dans une coque composée de polymères et de fibrinogène lui permet de se lier aux plaquettes. Lorsque celles-ci se rendent sur le lieu d’un saignement, elles se contractent pour former un microcaillot et de la sorte libèrent le facteur VIII in situ. Sa présence favorise la formation de fibrine qui fixe ensuite le caillot. Les modèles expérimentaux ont montré une formation de fibrine 2,7 fois supérieure avec le facteur VIII microencapsulé qu’avec le facteur VIII normal, y compris en cas de présence d’autoanticorps. Très prometteuse, cette technique va être testée in vivo sur modèle animal.

