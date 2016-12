L’ingénierie au service du patient : une chimiothérapie liposomale augmente les chances de survie de patients avec leucémie myéloïde aiguë à haut risque

Le CPX-351 qui combine cytarabine et daunorubicine sous forme liposomale a montré dans une étude présentée à l’ASH une supériorité sur l’administration classique (dite 7 + 3) en termes de survie globale chez des patients avec leucémie myéloïde aiguë secondaire (à haut risque donc). Ici, c’est une analyse exploratoire dont les résultats ont été communiqués par Jeffrey Lancet (Tampa, Floride). Cette analyse, qui portait sur les patients avec transplantation médullaire, va dans le même sens : la survie médiane globale n’est pas atteinte dans le groupe CPX-351 alors qu’elle est de 10,25 mois dans le groupe 7 + 3 (HR [Hazard Ratio] = 0,51, p = 0,0007). De la même manière, la mortalité à 100 jours est moindre. Il faut cependant retenir qu’il s’agissait d’une analyse exploratoire, non prédéfinie, et portant sur des groupes inégaux en termes de randomisation.

