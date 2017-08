L’inquiétante explosion du nombre d’intoxications à la cocaïne en France

Insister sur la prévention

Sans doute. Mais si tous nos effort portent sur les conséquences pour les consommateurs de cocaïne, il me semble que plus d'efforts encore sont à donner dans la prévention.

Comparons le bénéfice-risque et le coût. A l'heure de toutes les revendications de liberté, vraie et fausse, la responsabilité est légèrement oubliée. On en sauve combien, et ça coûte combien, dans les associations et centres réservés aux addictions ? Et nous sommes pauvres. Quand on est pauvre, on met tout dans l'éducation d'abord.



Marie-France Hugot