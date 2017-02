L’interdiction de fumer dans les lieux publics fête ses dix ans

Paris, le mercredi 1er février 2017 - L’interdiction de fumer dans les lieux publics a été adoptée il y a dix ans. Mise en place sans difficulté, contrairement à ce que laissaient supposer le fiasco de la loi Evin et les contestations nombreuses avant le jour J, la loi est aujourd’hui bien acceptée. Un sondage réalisé par Direct Matin révèle que 65 % des Français considèrent qu’elle est une bonne mesure. Ils sont mêmes 29 % à estimer que la réglementation pourrait aller plus loin en étant élargie aux parcs et aux rues. Cependant, des associations, telles que Droit des non fumeurs, font état de fréquents irrespects de la loi et regrettent un manque de contrôles. Par ailleurs, cette interdiction de fumer n’a pas eu d’impact majeur sur la prévalence du tabagisme en France. Le tabagisme passif a par contre fortement régressé, tandis que la perception des ambiances enfumées a profondément évolué dans l’imaginaire collectif. « Même au domicile, même lorsque l'on va chez les gens, le comportement que l'on a vis-à-vis de la fumée de tabac n'est plus le même » remarque le professeur Bernard Dautzenberg.

M.P.