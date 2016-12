L’IRM de diffusion peut aider au diagnostic des lésions osseuses malignes

La découverte fortuite d’une anomalie osseuse au sein du squelette pelvien n’est pas exceptionnelle. Elle peut émaner de l’imagerie morphologique, tomodensitométrie (TDM) ou IRM, ou encore de la scintigraphie osseuse et concerner le bassin ou encore la charnière lombosacrée autant que l’extrémité proximale des fémurs. Quelle que soit la topographie de l’anomalie, tout le problème réside dans son diagnostic étiologique qui amène à se poser une question simple : lésion bénigne ou maligne ? Les techniques d’imagerie précédemment évoquées, au travers de leurs protocoles standards ne permettent pas en général de répondre, encore qu’il existe des critères de malignité, que ce soit en IRM ou en TDM, le cas de la scintigraphie osseuse étant à part, en raison de sa très faible spécificité sur ce point.

Le plus souvent, l’anomalie est difficile à caractériser et, de ce fait, le recours à l’IRM de diffusion peut s’envisager, en sachant que son apport est loin d’être établi dans le diagnostic de malignité d’une lésion osseuse.

Une étude rétrospective a inclus 33 patients chez lesquels avait été mise en évidence une lésion du squelette pelvien de nature indéterminée. Dans tous les cas, a été réalisée une IRM de diffusion qui a permis d’évaluer de manière qualitative et quantitative les lésions en question. L’approche quantitative a reposé sur la mesure des valeurs minimales, moyennes et maximales du coefficient de diffusion apparent (CDA) qui mesure les mouvements des molécules d’H20 dans les tissus et caractérise, dans une certaine mesure, les lésions. Une évaluation qualitative des images a en outre été réalisée, parallèlement à l’estimation du CDA. Dans tous les cas, le gold standard a été fourni par l’étude histologique des lésions osseuses qui ont été réséquées chirurgicalement ou biopsiées sous contrôle tomodensitométrique. Les résultats histologiques ont été corrélés aux informations obtenues par l’IRM, tant quantitatives que qualitatives.

Contributive dans les cas complexes

Au total, sur les 33 lésions osseuses, 13 se sont avérées malignes, les 20 autres étant bénignes. Les valeurs moyennes, minimales et maximales du CDA (x10-6mm2/s) étaient plus élevées en cas de bénignité, respectivement (versus lésions malignes), 1 422,2 vs 1 263,7, 7 80,4 vs 771,8 et 1 969,6 vs 1 676,8). Cependant, ces différences n’atteignaient pas le seuil de signification statistique (p = 0,20, p = 0,94 et p = 0,149. Pour ce qui est de l’analyse qualitative de l’IRM de diffusion, indépendamment des valeurs du CDA, la différenciation entre lésions bénignes et malignes a eu une sensibilité de 53,9 % et une spécificité de 85 %. La valeur prédictive positive correspondante est de 70 %, versus 73,9 % pour la valeur prédictive positive. L’analyse qualitative (diffusion restreinte versus non restreinte) a permis de distinguer les deux types histologiques si l’on se place d’un point de vue statistique (p=0,0259).

L’évaluation qualitative de l’IRM de diffusion peut donc contribuer au diagnostic étiologique des lésions osseuses du pelvis en orientant vers l’hypothèse de la malignité avec une spécificité assez élevée, de l’ordre de 85 %, mais elle ne peut prétendre résoudre le problème à elle seule, car sa sensibilité dépasse à peine les 50 %. Sa valeur prédictive positive élevée peut s’avérer intéressante dans certaines localisations osseuses des lymphomes où la biopsie peut ne révéler que des signes d’inflammation chronique et être ainsi mise en défaut. C’est dans des situations complexes qu’elle pourrait être la plus contributive, en plus des autres techniques d’imagerie qui, elles aussi, peuvent aider à un diagnostic qui n’est pas toujours aisé, notamment quand la tumeur maligne primitive n’est pas localisée, une éventualité qui est loin d’être exceptionnelle en pratique courante.

Dr Philippe Tellier