L’IRM de diffusion, un plus pour le diagnostic des lésions des glandes salivaires

Les tumeurs des glandes salivaires ne sont pas d’une grande fréquence. Elles représentent en fait moins de 3 % de toutes les tumeurs (0,5 % si l’on ne s’intéresse qu’aux formes malignes et 5 % des lésions de la tête et du cou) et, dans la plupart des cas, elles s’avèrent bénignes, la parotide étant la glande la plus touchée. La biopsie à l’aiguille fine (BAF) constitue la technique préopératoire la plus utilisée et la plus fiable pour aboutir au diagnostic étiologique, avec une exactitude qui varie tout de même entre 80 % et 91,1 % selon les séries. Elle est en outre associée à un risque de dissémination des cellules tumorales, ce qui pourrait favoriser les récidives, notamment en cas d’adénome pléomorphe ou de tumeur maligne. Enfin, elle ne permet pas toujours un diagnostic histologique précis au point que la distinction entre lésion maligne et bénigne peut s’avérer impossible, compte tenu de l’hétérogénéité tissulaire de certains adénomes.

Pour toutes ces raisons, il y a une place pour l’imagerie, notamment l’IRM de diffusion (IRM-D) au travers du coefficient de diffusion apparent (CDA). Ce dernier permet de quantifier le mouvement brownien des molécules d’eau dans les tissus biologiques explorés : sa valeur diminue en cas d’œdème cytotoxique ou encore de lésions riches en cellules, car il en résulte une restriction de la diffusion libre de l’eau. L’IRM-D a donné des résultats encourageants dans l’exploration des tumeurs épithéliales de la tête et du cou, en sachant que le CDA est en général plus faible dans ces lésions malignes que dans les altérations tissulaires non néoplasiques : nécrose, fibrose ou encore inflammation dont le contenu cellulaire est moindre. La même impression se dégage à la lecture des études consacrées au diagnostic des tumeurs des glandes salivaires, encore que le polymorphisme histologique des adénomes pose indiscutablement un problème difficile à résoudre.

Des performances notables

Une étude rétrospective récente permet d’en juger, dans laquelle ont été inclus, entre janvier 2013 et mars 2015, 46 patients atteints d’une lésion des glandes salivaires. Son objectif était précisément d’apprécier la valeur ajoutée de l’IRM-D dans la caractérisation des lésions explorées. Le radiologue qui a relu les images pour évaluer le CDA n’avait pas connaissance de la pathologie et des hypothèses émises. Les résultats de cette relecture ont été confrontés aux données cliniques et histopathologiques. Pour ce qui est de l’identification des lésions malignes, les performances diagnostiques de l’IRM-D ont été les suivantes : (1) sensibilité : 100 % ; (2) spécificité : 92 % ; (3) valeur prédictive positive : 91,3 % ; (4) valeur prédictive négative : 100 %.

Les résultats de cette petite étude rétrospective s’avèrent encourageants. Il semble bien que l’IRM-D apporte un plus dans le diagnostic étiologique des tumeurs des glandes salivaires. Elle permet en effet une caractérisation des lésions et même une estimation de leur grade. A ce titre, elle mériterait d’être plus largement utilisée dans cette indication, en complément de la BAF qui reste difficilement contournable dans l’état actuel des connaissances.

Dr Philippe Tellier