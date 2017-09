L’IRM plus performante que la galactographie pour le bilan étiologique d’un écoulement mamelonnaire

L’écoulement mamelonnaire est un symptôme fréquent qui est le plus souvent bénin. Ses caractéristiques cliniques (coloration, consistance, multi- ou pauci-orificiel, uni ou bilatéral, localisation dans l’aréole, antécédents, etc…) sont autant d’éléments qui donnent de sérieuses orientations diagnostiques. L’écoulement unilatéral, à la fois spontané et récidivant, coloré ou hématique est classiquement pathologique, a fortiori quand il est uni ou pauci-orificiel. Il oriente vers une lésion canalaire qui est souvent bénigne, à type de papillome, la prévalence des carcinomes in situ dans cette situation étant aux alentours de 10 %. Le bilan étiologique, quand on s’oriente vers une pathologie d’un canal galactophore repose sur un petit nombre d’examens qui succèdent à l’examen clinique : mammographie, échographie, galactographie ou encore IRM. Ces deux derniers sont pratiqués quand … les deux premiers sont négatifs ou douteux, ce qui n’est pas une éventualité exceptionnelle.

La galactographie a eu son heure de gloire, avant le développement de l’IRM qui occupe une place croissante dans le bilan étiologique des écoulements mamelonnaires pathologiques. Les performances diagnostiques de la galactographie ont été le plus souvent considérées comme moyennnes, alors que l’examen est à la fois délicat, chronophage et invasif. Quand il est positif en montrant clairement la lésion et en la localisant sans pour autant préciser sa nature, il peut néanmoins guider le geste chirurgical.

Une revue systématique de la littérature médicale internationale a permis de réaliser une méta-analyse qui donne une idée des performances respectives, notamment de l’exactitude diagnostique de l’IRM mammaire et de la galactographie face à un écoulement mammelonnaire pathologique chez la femme.

Les bases de données suivantes ont été interrogées : MEDLINE, Embase et Web of Science. Deux lecteurs indépendants ont sélectionné les articles éligibles (diagnostic étayé par un examen histopathologique et distinction entre lésion bénigne et cancer) publiés jusqu’en décembre 2015. La qualité des études a été évaluée au moyen de l’outil QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2). Les données ont été traitées à l’aide d’un modèle d’analyse bivariée.

Sensibilité de plus de 90 % et spécificité de plus de 75 %

Seules dix articles ont été finalement retenus et analysés, ce qui correspond à un effectif de 921 patientes. La qualité des études a été jugée élevée, avec un faible risque de biais et une pertinence très honorable. La sensibilité globale poolée, toutes lésions confondues, quelle que soit leur étiologie, s’est avérée plus élevée pour l’IRM, soit 92 % (intervalle de confiance à 95 %, IC95, 85-96 %) versus 69 % (IC95, 59-78%) (p < 0,001). Il en a été de même pour la spécificité poolée, soit 76 % (IC95, 49-92 %) pour l’IRM versus 39 % (IC95, 16-69 %) pour la galactographie (p < 0,001). Si l’on se limite à la détection des lésions cancéreuses, la sensibilité et la spécificité poolées n’ont été calculées que pour l’IRM, soit respectivement 92 % (IC95,74-98 %) et 97 % (IC95, 80-100 %).

Cette méta-analyse suggère clairement que les performances diagnostiques de l’IRM mammaire dans le bilan des écoulements mamelonnaires pathologiques sont élevées, nettement supérieures à celles de la galactographie. La comparaison entre les techniques n’a pu être réalisée pour ce qui est des lésions malignes canalaires, mais les performances de l’IRM se suffisent à elles-mêmes. De ce fait, cet examen mérite d’être utilisé en première intention dans l’indication précédente, tout au moins quand la mammographie et l’échographie sont non contributives.

Dr Philippe Tellier