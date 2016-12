Lithiase urique et non urique ? Le scanner double énergie sait faire la différence

Le scanner double énergie (SDE) relève de l’imagerie spectrale dont le principe est d’une grande simplicité. Au lieu d’utiliser un seul niveau d’énergie comme dans le scanner conventionnel, ce sont plusieurs niveaux qui sont émis pour interagir avec les matériaux composant l’organisme. En général, deux suffisent pour améliorer la qualité des images, notamment leur résolution spatiale, mais aussi en jouant sur la différence d’absorption des rayonnements émis simultanément, pour caractériser plus finement les tissus traversés et préciser leur nature, ceci dans une certaine mesure. En effet, il faut se rappeler que l’atténuation d’un rayonnement dépend à la fois de son énergie et du numéro atomique (Z) des composants qu’il est amené à traverser. La différence d’atténuation entre deux niveaux énergétiques peut être caractéristique d’une molécule donnée et le SDE a d’ailleurs été utilisé pour détecter les dépôts articulaires de cristaux d’acide urique dans une maladie comme la goutte, ou encore pour évaluer quantitativement l’efficacité d’un traitement hypo-uricémiant, plutôt en pharmacologie clinique qu’en pratique médicale courante.

Cette technique trouve également de bonnes indications dans le bilan étiologique de la lithiase rénale, en permettant de distinguer les calculs d’acide urique de ceux qui sont plus ou moins calcifiés, car le numéro atomique des uns et des autres a tout lieu d’être différent. Cette distinction n’est pas sans importance d’un point de vue thérapeutique, car la lithiase urique peut être traitée avec des médicaments spécifiques, à la différence des autres formes cliniques et chimiques de lithiase.

Un niveau de performance très élevé

Une méta-analyse a très bien illustré ce propos. Elle a reposé sur la consultation des bases de données habituelles jusqu’en mai 2016 : PubMed, EMBASE, Web of Science et Cochrane Library. Elle a permis de retenir 9 études originales regroupant 415 patients pour un total de 609 calculs. L’objectif a été de préciser les performances diagnostiques du SDE dans le diagnostic étiologique de la lithiase, plus précisément la distinction entre les calculs composés d’acide urique (CAU) et ceux d’une autre composition (CNAU) : sensibilité, spécificité, odds ratio diagnostique (OR), rapport de vraisemblance positif et négatif (RV+ et RV-), AUROC (areas under summary receiver operating characteristic). Tous ces paramètres ont été calculés de manière globale, par combinaison de ceux obtenus dans les études incluses, selon la technique du pooling qui est la base de toute méta-analyse.

L’analyse a révélé que l’identification des CAU était faite avec des performances plus qu’honorables : (1) sensibilité : 0,955 (IC95 %=0,888-0,987) ; (2) spécificité : 0,985 (IC=0,970-0,993) ; (3) RV+ : 0,084 (IC=0,041-0,170) : (4) RV- : 33,327 (IC=18,516-59,985) ; (5) OR diagnostique : 538,18 (IC=195,50-1478,5). La valeur de la courbe AUROC a été estimée à 0,9901. Les valeurs correspondantes quant à l’identification des calculs calcifiés ont été respectivement de 0,994 (IC=0,969-1), 0,973 (IC=0,906-0,997), 11,200 (IC= 4,922-25,486), 0,027 (IC=0,010-0,072) et 654,89 (IC=151,31-2834,4). Pour la courbe AUROC, elle a été estimée à 0,9915.

Cette méta-analyse confirme ainsi que le SDE est une technique non invasive remarquablement exacte dans la caractérisation des calculs urinaires. Elle permet de distinguer les CAU des CNAU avec une précision qui frise la perfection, ce qui souligne au passage la puissance de l’imagerie spectrale dans des indications bien précises.

Dr Philippe Tellier