Loin d’être un fantôme

Paris, le samedi 24 décembre 2016 – Tous les enfants du monde entier n’attendent pas le Père Noël aujourd’hui. Certains ont placé sur leur liste des souhaits assez différents de la dernière poupée à la mode ou du jeu vidéo ultra sophistiqué. Ils souhaitent que les bombes s’espacent ou que la misère prenne quelques jours de vacances. La précarité et l’angoisse sont les douleurs quotidiennes de ces enfants. Mais cette peur pourchasse leur famille entière. Elle ne les vise pas directement. D’autres jeunes garçons et filles sont les uniques cibles de la haine et de l’absurdité du mal. C’est eux que la fatalité a désignée, pas un pays, une ville, un groupe d’hommes. C’est eux, pour la couleur de leur peau ou de leurs cheveux. Si l’on en veut à sa famille, si on évite ou plaint parfois ses proches, c’est toujours à cause d’elle. Pourtant, Annie Alfred n’a que dix ans. Et elle n’a jamais heurté ni maltraité personne. Son seul crime est d’être née soufrant d’albinisme au Malawi. Le visage de cette petite fille aux cheveux courts et au regard décidé est l’emblème de l’action lancée récemment par l’association Amnesty International pour renforcer la lutte contre les stigmatisations dont souffrent les albinos.Il a fallu attendre 2013 pour que les Nations unies adoptent une résolution visant les attaques dont les albinos sont les victimes depuis des siècles. Et c’est en mars 2015 que des experts de l’ONU dédiés aux droits de l’homme ont insisté sur l’importance d’accorder à ce « groupe humain », une « attention particulière ». Dans les pays concernés, la mobilisation avait été plus précoce. Mais elle est longtemps demeurée inaudible. Au Malawi, où vit la petite Annie, il aura fallu ainsi attendre avril 2015 pour que le président de la République promulgue une loi condamnant le trafic d’organes de personnes albinos, trafic auxquels se livrent des sorciers, mais aussi jusqu’aux proches des sujets touchés par l’albinisme.L’application de cette loi est difficile : la police notamment manque de moyens. Elle n’affiche pas toujours par ailleurs une diligence parfaite pour protéger les plus vulnérables. Aussi, ces derniers mois, la sécurité des albinos s’est encore dégradée. Amnesty International a ainsi pu constater que « les personnes atteintes d'albinisme ont commencé à restreindre leurs déplacements. En ville, elles doivent s'assurer qu'elles connaissent le conducteur lorsqu'elles prennent un vélo taxi. Beaucoup ont dû se résoudre à être accompagnées dans leurs occupations quotidiennes par un proche. Des parents ont retiré leurs enfants de l'école pour garantir leur sécurité ». La recrudescence des meurtres mais aussi les cas d’exhumations expliquent ce climat de tension. Les parents d’Annie continuent à envoyer leur enfant en classe, d’autant plus que la petite fille est ambitieuse, elle rêve de devenir infirmière. Mais la peur accompagne chacun de ses pas et sa fragilité lui est chaque jour rappelée par les brimades et les insultes qu’elle essuie. « On me traite de fantôme. On m'appelle « Blanche ». Parce que j'ai l'albinisme. Certains pensent que mes os et mes cheveux ont des pouvoirs magiques qui donnent argent et puissance. Et ils feront n'importe quoi pour les obtenir » résume la petite fille.L’appel lancé par Amnesty International pour protéger Annie et lui offrir une vie plus apaisée a touché le monde entier et jusqu’à celui que l’on présente comme un lanceur d’alerte, Edward Snowden qui a écrit une lettre à la petite fille où il l’enjoint à continuer à se battre, considérant qu’elle est un des trésors du monde. La pétition pour soutenir la petite fille et les albinos du monde entier peut être signée jusqu’au 28 février 2017. https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-action/stop-albinism-killings-in-malawi/

Léa Crébat