Lombalgie chronique: l'examen clinique au cœur du diagnostic

Le diagnostic de lombalgies chroniques n'est pas facile à poser en dépit des nombreux outils à disposition, questionnaires de douleurs, imagerie, électrophysiologie… Pour le Dr Menno Van Hogezand (Groningen), l'examen clinique est primordial, et il ne faut pas se fier à un seul signe ou symptôme, un seul test ou une seul cliché, mais considérer le patient dans sa globalité…

La lombalgie chronique est très souvent multifactorielle, ne reflétant pas une réalité homogène. Une série d'éléments entrent en ligne de compte, tels que l'état du patient, sa morphologie, son activité, ses facteurs environnementaux et individuels. C'est un syndrome fréquent et récurrent, avec une incidence de 80% durant la vie et un taux de récidive de 70% après un premier épisode. La prévalence a plutôt tendance à descendre à partir de la cinquantaine, passant de 50% à 30% vers 75 ans. En comparaison, les problèmes de hanche ou de genoux ont plutôt tendance à augmenter à partir de la quarantaine, passant de 25% à près de 45% à l'âge de 75 ans et plus.

L'examen clinique au cœur du diagnostic

L'examen clinique est au centre de l'acte diagnostique. Il comporte une inspection générale, un examen de la mobilité avec les amplitudes rachidiennes, la distance doigt-sol, l'amplitude articulaire des hanches, la symétrie de mobilité sacro-iliaque, etc. La palpation comprendra le tonus, la douleur, la mobilité et la palpation des articulations sacro-iliaques. Les tests de force musculaire et d'endurance sont également pris en compte, de même que les tests de provocation de la douleur. L'examen neurologique comprendra les signes conventionnels, un Lasègue croisé ou inversé, et les tests fonctionnels vérifieront l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Viennent ensuite plusieurs techniques dont l'imagerie, avec en tête l'IRM, les tests électro-physiologiques, les investigations psychologiques. La démarche est d'abord d'identifier les symptômes spécifiques, ensuite de rechercher les atteintes de type neurologiques (lombo-radiculalgies et claudication neurogène). Les patients qui ne rentrent pas dans ce cadre, soit environ 85%, sont classés dans une catégorie dite souffrant de lombalgies non spécifiques. Le diagnostic différentiel comporte les hernies discales (4% des cas), les fractures (1 à 4% pour les fractures de compression), les spondylo-listhésis (3%), les spondylites (0,3 à 5%), les cancers (0,7 à 1,5%), le syndrome de la queue de cheval (0,04%) l'ostéoporose, la scoliose, etc.

Bien documenter le cas

L'historique listera soigneusement la localisation de la douleur, les facteurs causals, les facteurs de risque, les facteurs pronostiques, les facteurs modifiables de cette douleur, les "drapeaux rouges" spécifiques d'une pathologie concomitante, les co-morbidités associées et les facteurs psycho-sociaux. Ces derniers ne sont pas à négliger et comprennent une possible dépression, une insatisfaction au travail, un statut social faible, des troubles mentaux, des troubles du sommeil ou un environnement de travail déstabilisant (insatisfaction, harcèlement, conflit…). Parmi les facteurs pronostiques, on relèvera le fait que la douleur est ou non généralisée, une somatisation, une douleur intense ou des épisodes répétés.

Les messages

A l'heure actuelle, aucun test clinique ou profil clinique n'est suffisamment fiable ou validé pour établir un diagnostic certain de lombalgie chronique. L'examen clinique reste la pierre angulaire du diagnostic pour faire le diagnostic différentiel entre une douleur d'étiologie mécanique, musculo-squelettique ou neurologique. La recommandation actuelle est de ne pas se prononcer sur un seul signe, un seul symptôme, un seul test ou cliché, mais de considérer le patient dans sa globalité et de faire appel à l'imagerie et aux tests électro-physiologiques pour confirmer ou infirmer un diagnostic.

Dr Claude Biéva