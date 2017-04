L’Ordre infirmier fait entendre sa voix dans la campagne présidentielle

Imposture.

Votre article appelle plusieurs observations :



- L’ordre infirmier ne parle pas "au nom" des plus de 600000 infirmières puisque 80% des professionnelles ne sont toujours pas inscrites plus de 10 ans après la publication de la loi du 21 décembre 2006. Les refus se manifestent tous les jours sur les réseaux sociaux.

- L’ordre infirmier est depuis des années en déshérence et la majorité des conseils départementaux et régionaux sont en incapacité de fonctionner suite à des démissions massives.

- Pour la première fois depuis son instauration, l’ordre infirmier qui a été prolongé à 3 reprises par décret en 2011, 2016 et 2017, va organiser des élections pyramidales à l’endroit. Pour mémoire, l’actuel président a été reconduit en décembre 2013, en catimini, au sein du seul conseil national.



Elisabeth Moisson