Lorsque le polype n’est pas résécable sous coloscopie

Parmi les polypes réséqués sous coloscopie, 2 à 5 % montrent des signes de malignité. La polypectomie représente donc un excellent moyen de prévention du cancer colique, dont elle a fait diminuer l’incidence et la sévérité.

Si la grande majorité des polypes coliques est accessible à la résection endoscopique, que faire devant les rares qui ne le sont pas ? La conduite à tenir dépend du risque de cancer et c’est à l’évaluation de celui-ci que se sont attelés les auteurs de Cleveland.

L’étude est rétrospective et les polypes rectaux en ont été exclus, de même que les maladies inflammatoires du côlon, les cancers connus avant la polypectomie et les polypes héréditaires. Deux groupes B et M ont été distingués selon que le polype (ou le plus gros en cas de polypes multiples) s’est finalement avéré être bénin ou malin.

Pour les polypes B, ont été notés les siège, la taille, la morphologie (sessile, pédiculée ou plate), et le degré de leur dysplasie ; pour les M, les berges de résection, le statut lymphatique et lymphovasculaire, la taille, le stade et le degré de différenciation.

Entre 1997 et 2012, les polypes coliques non résécables ayant conduit à une colectomie ont été au nombre de 439, la grande majorité se situant en amont de l’angle gauche et surtout au niveau du cæcum (45 %), plus de la moitié étant tubulovilleux, et 57 % sessiles. Il y avait 88 dysplasies de haut grade (20 %), ce qui expose à un taux plus élevé de polypes finalement M.

La taille moyenne des polypes était de 3cm et les plus gros étant ceux qui avaient le plus de risques d’être M, mais en fait ceci n’est vrai que sur la pièce opératoire.

La colectomie n’est pas nécessaire dans la majorité des cas

Au total, 37 cancers (8,4 %) ont été retrouvés que rien (âge, sexe, type morphologique, siège, type de chirurgie) ne permet de distinguer des polypes B. Le cancer était de stade I chez 23 malades, II chez 11 et III chez 3.

Deux malades ont développé des métastases et un est décédé de cancer. Les complications postopératoires ont été aussi fréquentes après colectomie pour polype B que M.

Au total, pour la majorité des polypes coliques bénins non résécables, on peut envisager une résection endoscopique muqueuse ou sous muqueuse, ou une polypectomie assistée par cœlioscopie. Si la résection colique est nécessaire, elle doit obéir aux principes de la chirurgie carcinologique (ligature de la mésentérique à son origine, berges de résection, curage lymphatique, etc.)

Dr Jean-Fred Warlin