L’ovariectomie au cours de l’hystérectomie : une fausse bonne idée

L’ovariectomie bilatérale est encore souvent proposée aux femmes non ménopausées devant subir une hystérectomie. Cela se comprend aisément pour les cancers de l’endomètre qui peuvent être stimulés par les hormones ovariennes, ou en cas de cancer de l’un des ovaires qui peut atteindre l’ovaire controlatéral. Mais l’ovariectomie bilatérale est parfois réalisée aussi sans indication spécifique au cours d’une hystérectomie, à titre prophylactique, dans l’objectif d’éviter à la patiente un cancer ovarien.

Le risque « à vie » de développer un cancer de l’ovaire est relativement peu élevé (estimé à 1 sur 52 au Royaume Uni), mais l’ovariectomie peut avoir des effets péjoratifs sur le long terme, notamment cardiovasculaires et osseux. Ces effets indésirables doivent donc être confrontés au bénéfice que confère l’ovariectomie bilatérale de prévention. La grande étude Nurses’ Health Study a déjà montré une association entre l’ovariectomie bilatérale et une augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité toute cause.

Effet sur la mortalité toute cause, le risque de cancer et d’ischémie myocardique

Une équipe du Royaume-Uni a réalisé une nouvelle analyse rétrospective de données et répertorié plus de 113 mille patientes âgées de 35 à 45 ans qui ont subi une hystérectomie pour une pathologie bénigne, entre avril 2004 et mars 2014. Une ovariectomie bilatérale a été pratiquée chez une patiente sur 3.

Les auteurs ont comparé les risques de pathologie cardiaque ischémique, de cancer et de mortalité toutes causes, selon que l’hystérectomie s’est accompagnée d’une ovariectomie bilatérale ou qu’au moins un ovaire ait été conservé.

Les résultats sont sans appel et en faveur de la conservation des ovaires. La mortalité toute cause, le risque de cancer et le risque d’ischémie myocardique sont inférieurs chez les femmes chez qui le tissu ovariena été préservé (différence significative de 41 %, 27 % et 15 % respectivement). La différence de mortalité se traduit par un décès en moins pour 240 patientes opérées sur 10 ans, ce qui est cliniquement significatif. Les auteurs précisent que les courbes de survie divergent dès la première année suivant l’ovariectomie.

Si l’incidence des hystérectomies semble décliner, près de 9 000 femmes ont encore subi cette intervention en 2014 au Royaume Uni. L’on peut augurer que la connaissance des résultats obtenus dans cette étude réduira le nombre de celles qui choisissent d’associer à l’hystérectomie une ovariectomie bilatérale.

Dr Roseline Péluchon