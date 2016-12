L’Université de Montréal ouvre une formation en gestion pour les pharmaciens

Montréal, le mardi 20 décembre 2016 - La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal ouvrira, dès septembre prochain, un programme d’études de deuxième cycle qui donnera accès aux pharmaciens propriétaires à une formation répondant à des besoins qui, jusqu’à présent, n’étaient pas satisfaits. Centré sur la gestion en pharmacie d’officine, ce microprogramme vise le marché des quelque 1 600 pharmacies au Québec, dont une cinquantaine change de main chaque année.

La Commission d’études, qui a approuvé ce projet le 13 décembre dernier, justifie sa décision en expliquant que « le contexte actuel de compressions budgétaires en santé et la complexité de la gestion d’une pharmacie dans un secteur subissant de fortes pressions font en sorte que les pharmaciens sont appelés à développer leurs connaissances et aptitudes en gestion ». La clientèle visée par le nouveau programme est celle des pharmaciens salariés des pharmacies communautaires, ainsi que les pharmaciens propriétaires. Mais certains cours « pourraient également être utiles aux pharmaciens des établissements de santé », affirme la Commission d’études.

Exception québécoise en Amérique du Nord

A l’heure actuelle, le Québec est l’unique province canadienne à maintenir le droit de propriété des pharmaciens. Elle est même la seule juridiction d’Amérique du Nord dans laquelle seul un pharmacien peut être propriétaire d’une officine. Un droit farouchement défendu par les représentants de la profession qui dénoncent régulièrement les abus liés aux contrats de franchise entre pharmaciens et grandes chaînes de « drugstores », accusées de contrevenir à la loi en exerçant illégalement le métier de pharmacien grâce à des prête-noms.

Conscients de cette singularité continentale et des compétences particulières qu’elle requiert, les autorités universitaires montréalaises ont établi qu’il devenait nécessaire d’offrir à ces professionnels les outils nécessaires pour bien assumer ce rôle. Michèle Brochu, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales a ainsi reconnu que « les pharmaciens sont davantage incités à développer leurs connaissances et aptitudes en gestion et ce manque de préparation a été soulevé par plusieurs jeunes diplômés au cours des consultations tenues ces dernières années ».

En collaboration avec des partenaires, la Faculté de pharmacie de Montréal a pourtant offert pendant 10 ans des séminaires sur la gestion d’une pharmacie qui ont connu beaucoup de succès, mais ces derniers n’étaient toutefois pas intégrés dans un programme de formation menant à un diplôme particulier. Certes, l’instauration du doctorat en pharmacie (Pharm. D.) a accordé une plus grande place à la formation en soins pharmaceutiques, mais des lacunes demeuraient quant à la gestion des opérations dans une pharmacie communautaire. Un manque qui sera donc bientôt comblé.

