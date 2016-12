Lupique et transplanté rénal : pas plus de cancers que chez le transplanté non lupique

La néphrite lupique peut, dans 10 à 20 % des cas, progresser jusqu'à l'insuffisance rénale terminale et nécessiter une transplantation rénale (TR). Par ailleurs, le risque de néoplasie est plus élevé chez les sujets transplantés rénaux que dans la population générale.

Chez les malades ayant un lupus érythémateux disséminé (LED), qui ont déjà un surrisque de cancer, le risque de néoplasie après TR est il encore accru ?

Une équipe américaine s’est penchée sur la question, en colligeant tous les cas de cancer incident survenus chez 143 652 sujets transplantés rénaux, identifiés entre 2001 et 2009 à partir du registre national USRDS (United States Renal Data System), parmi lesquels 4 289 avaient un LED et 139 963 en étaient indemnes (non LED).

Au total, 10 160 cancers sont survenus au moins 3 mois après une TR (299 sur 4 289 LED=7 % ; 9 861 sur139 363 non LED=7,1 %).

Le risque de cancer était augmenté chez les transplantés, qu’ils soient lupiques ou non, par rapport à la population générale américaine (ratio standardisé d’incidence =3,5 ; IC95 %=2,1-5,7 et 3,7 ; IC95 %=2,4-5,7, respectivement).

Plus de mélanomes, néanmoins, en cas de lupus

Le sarcome de kaposi, les lymphomes, les cancers des lèvres et oropharyngés, thyroïdiens, rénaux, hépatiques, colo-rectaux et pulmonaires étaient en augmentation dans les deux groupes. Seul le mélanome était plus fréquent en cas de LED avec, par rapport à la population générale, un Hazard Ratio [HR]=1,4 (IC95 %=1,6-2,8) pour les lupiques et un HR=1,1 (IC95 %=0,7-1,3) chez les transplantés non LED. En revanche, les cancers pulmonaires étaient plus fréquents chez les non lupiques transplantés avec un HR=1,4 (IC95 %=1-1 ,7) versus la population générale, alors que les lupiques transplantés avaient un HR=0,7 (IC95 %=0,6-1) versus la population générale.

Le malades atteints de LED n’avaient pas un risque accru de néoplasie comparativement aux transplantés non lupiques après ajustement (HR =1,1 ; IC95 %=0,9-1,3). Le tabagisme (HR=2,2 ; IC95 =,2-4), la positivité pour le cytomégalovirus au moment de la TR (HR=1,3 ; IC95 % =1,2-1,4), les sujets blancs (HR=1,2 ; IC95 %=1,2-1,3), l'âge avancé au moment de la TR (HR=1 ; IC95 %=1-1,2) étaient associés à un risque augmenté de cancer. A contrario, une période de dialyse courte, une infection par virus Epstein Barr ou VIH étaient associées à un plus faible risque de cancer.

Au total, ces résultats suggèrent, après en moyenne 4 ans de suivi, que les malades atteints de LED ayant dus être transplantés ont certes un risque plus élevé de cancer, mais qui est d’ordre similaire à celui des sujets non lupiques transplantés rénaux, à l'exception du mélanome dont l’incidence n'est accrue qu’au cours du LED.

Dr Juliette Lasoudris Laloux