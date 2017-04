Lutte contre les maladies à tiques en France et en Europe

Les tiques, particulièrement Ixodes ricinus, sont les principaux vecteurs en Europe de maladies transmissibles par des vecteurs à l’Homme et/ou aux animaux. De nombreuses maladies à tiques sont en émergence avérée et supposée, comme la maladie de Lyme, l’anaplasmose granulocytaire, mais aussi l’encéphalite à tiques (TBE), la fièvre hémorragique de Congo-Crimée (FHCC), la peste porcine africaine…, et divers phénomènes, dont la reforestation, les changements climatiques, les déplacements d’animaux sauvages sur des distances parfois grandes, voire la globalisation des échanges…, contribuent à ce phénomène. La co-infection des tiques est également un paramètre important à prendre en compte, en terme notamment de synergie entre les agents microbiens qu’elles hébergent, qu’ils soient pathogènes ou pas pour des hôtes vertébrés. La lutte contre les tiques vectrices, qu’elles jouent un rôle direct dans la transmission d’agents pathogènes à des hôtes sensibles ou seulement dans la pérennisation des cycles infectieux, justifie une approche intégrative, le constat étant celui d’un même combat pour la santé humaine et animale avec différents points d’impact potentiels, des réservoirs vertébrés souvent nombreux aux hôtes sensibles, animaux et/ou humains (ces derniers le plus souvent culs-de-sac épidémiologiques), en passant par d’éventuels hôtes relais, sans oublier la tique vectrice qui joue un rôle central dans la transmission entre une gamme d’hôtes qui peut être très étendue, comme c’est le cas pour I. ricinus. Le biotope conditionne largement aussi le maintien et la densité des hôtes et donc leurs possibilités d’interactions. Cependant, l’analyse montre que les possibilités d’action sont plus limitées que n’aurait permis de le supposer la multiplicité des acteurs déjà listés ci-dessus (réservoir(s) vertébré(s) et invertébré(s), hôte(s) relai(s), vecteur(s), hôte(s) sensible(s), milieu...). Si on fait un point sur les méthodes de lutte actuellement ou potentiellement disponibles, les méthodes sanitaires ciblant les animaux sauvages et domestiques sont très limitées en termes d’efficacité, et on en est réduit à préconiser des méthodes de protection physique de l’Homme, ainsi qu’un diagnostic précoce et fiable en cas de maladie déclarée. Quant aux méthodes médicales, elles se réduisent essentiellement aux acaricides qui ont un coût écologique très élevé et génèrent des résistances, ainsi qu’aux répulsifs pour les Hommes et les animaux et au traitement des malades, au moins dans le cas de l’Homme. Parmi les maladies citées précédemment, la vaccination n’est disponible que vis-à-vis du TBEV. La surveillance joue quant à elle un rôle crucial, à la fois dans l’anticipation de potentielles émergences en zone indemne, dans la détection d’une émergence dans une zone indemne ou non, ou dans la surveillance de l’évolution de l’incidence dans les zones déjà infectées.

L’exemple de la TBE est très illustratif de la complexité de ces actions et de la nécessité de bien identifier la/les cibles à viser. La TBE est endémique dans plusieurs pays d’Europe (mais pas en France) et ces pays parviennent à limiter son impact chez l’Homme par la vaccination. Cependant, le virus se maintient dans ces pays au sein des populations sauvages, et tend même à y envahir de nouveaux territoires. La France est infectée de façon extrêmement sporadique, et la surveillance y est basée sur des méthodes passives (détection évènementielle de cas humains) et sur le dépistage de l’infection des tiques. L’expérience acquise par des pays d’Europe atteints de façon endémique témoigne du fait que ces deux sentinelles sont les moins sensibles parmi celles potentiellement disponibles, comme l’illustrent le fait que les cas cliniques peu sévères sont peu susceptibles d’être détectés ainsi que le très faible taux d’infection des tiques, y compris dans les zones à risque.

Des éléments précédents, il ressort que la lutte contre les maladies à tiques s’inscrit pleinement dans le concept « One Health » élaboré par l’OMS, l’OIE et la FAO. De façon plus précise, elle est supposée s’inspirer du concept de gestion intégrée des vecteurs (GIV) en santé publique développé par l’OMS en 2012. Elle doit également prendre en compte diverses réglementations internationales, notamment celles concernant les biocides et les OGM ou le transport des biens et des personnes. A un niveau géographique plus restreint, la réglementation européenne est transcrite dans le droit français. Si on s’intéresse au schéma structurel et organisationnel de lutte en France, il peut se décliner à différents niveaux, tous plus ou moins interconnectés : un niveau interministériel, le maître d’œuvre étant le Ministère de la Santé, dont les décisions s’appuient sur des agences d’expertise et des structures de surveillance, les CNR et les réseaux de scientifiques et de professionnels de divers secteurs. Divers acteurs jouent un rôle marqué voire croissant dans la mise en oeuvre de la lutte et de la surveillance, voire influent sur les politiques de lutte, notamment la société civile et les autorités locales, mettant en exergue l’importance de la sensibilisation, de la mobilisation, de la science participative. La gestion des prises de décision requiert logiquement une évaluation en continu. Est-ce dire que la France a mis en oeuvre une GIV ? Le plan « Lyme et maladies à tiques », récemment rendu public, permet de se pencher sur cette question et de tester cette hypothèse, en interrogeant les cinq axes qui en sont constitutifs et en mettant en exergue certains axes de progrès possibles. Il est en particulier intéressant de se pencher sur une option non explorée par ce plan, celle de perspectives vaccinales « anti-tiques », approche novatrice et écologique, en cours de développement à l’UMR BIPAR.

Au final, il apparaît que la prévention et la surveillance sont à privilégier, mais qu’il n’est pas aisé, dans le contexte de systèmes aussi complexes, de parvenir à lutter efficacement contre les maladies à tiques en l’état actuel des connaissances, si ce n’est pas une approche comportant de multiples facettes. Une réévaluation permanente de l’efficacité des plans d’action est par ailleurs requise, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des acteurs, et la mise en place de stratégies innovantes basées sur la progression des connaissances basée sur une recherche tant cognitive que de terrain.

Pr Nadia Haddad (ENVA et UMR BIPAR) et Dr Sarah Bonnet (UMR BIPAR)