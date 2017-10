Lymphocytes T résidents mémoire : la clé du vaccin thérapeutique ?

Le cancer oropharyngé est lié dans de très nombreux cas à une infection par HPV. Ce qui a suscité le développement de vaccins thérapeutiques. Un vaccin intranasal testé par une équipe de l’INSERM (PARCC INSERM U970) dans un modèle préclinique a montré qu’en induisant la production locale de lymphocytes T résidents mémoire, on obtient une certaine efficacité antitumorale. Leur taux semble être un bon marqueur de cette activité, et sa mesure devrait être incluse dans les études sur le vaccin thérapeutique.

