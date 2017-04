Lymphomes à cellules du manteau: R-DHAP puis rituximab en maintenance après autogreffe, un nouveau schéma intéressant

LyMa, une étude francophone qui regroupait plusieurs centres français et deux centres belges a cherché à évaluer le rituximab en maintenance chez des patients jeunes porteurs d’un lymphome à cellules du manteau après autogreffe. Pratiquement, les patients ont reçu 4 cycles R-DHAP (rituximab + aracytine-dexaméthasone-cisplatine) avant autogreffe (précédée d’un cycle R-CHOP en l’absence de réponse partielle) suivie d’un traitement de maintenance par rituximab tous les 2 mois pendant 3 ans ou simple surveillance. Les 299 patients inclus devaient être âgés de 18 à 65 ans et avoir au moins une masse mesurable.

L’objectif principal était la survie sans événement (progression, décès, infection, allergie au rituximab) à 4 ans en post-autogreffe. Les objectifs secondaires étaient la survie globale, la survie sans progression et le pourcentage de réponse. Majoritairement de sexe masculin (79 %), ces patients étaient à faible risque dans 53 % des cas et à haut risque dans 19,5 % des cas. Au total, 279 patients sont arrivés au terme des 4 cycles R-DHAP et 257 (86 %) ont bénéficié d’une autogreffe (après R-CHOP pour 20 d’entre eux). 80 % ont pu être randomisés (n = 240) et ont été suivis durant 54,4 mois. Au cours de ce suivi, la survie sans progression était de 79,5 % à 24 mois et de 67,8 % à 48 mois. La survie globale a également été tout à fait acceptable : 86,9 % à 24 mois et 78 % à 48 mois, soulignant le fait que R-DHAP est une bonne alternative à R-CHOP.

Après randomisation, le suivi médian était de 50,2 mois. La survie sans événement était de 77,3 % dans le bras observation et de 91,7 % dans le bras rituximab à 24 mois et respectivement de 61,4 % et 78,9 % à 48 mois.

La survie sans progression était de 79,8 % et 93,3 % à 24 mois et de 64,6 % et 82,2 % à 48 mois. Quant à la survie globale, elle était de 93,3 % dans les deux groupes à 24 mois et de 81,4 % et 88,7 % à 48 mois.

Pour conclure, le schéma thérapeutique du LyMa (R-DHAP/R-BEAM) permet d’obtenir un pourcentage élevé de réponse complète/réponse complète non confirmée avant et après autogreffe, ainsi qu’un contrôle à long terme de la maladie sans toxicité (83 patients sur les 120 ont complété toute la durée de maintenance). Ce traitement doit être proposé à tous les patients autogreffés jeunes pour un lymphome à cellules du manteau en première ligne, a conclu Steven le Gouill (Nantes) en séance plénière.

Cette cohorte devrait apporter d’autres informations à travers une étude sur la maladie résiduelle encore en cours, et une analyse prospective randomisée avec le PET-scanner en aveugle. Une étude épidémiologique, une étude génomique et une étude pathogénique sur l’environnement des cellules du manteau sont aussi en cours de réalisation.

Dr Dominique-Jean Bouilliez