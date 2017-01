Macrosomie fœtale : déclencher ou attendre ?

Doit-on induire l'accouchement en cas de suspicion de macrosomie fœtale chez la femme non diabétique ou est-il préférable d'attendre le travail spontané ? La question n'est pas résolue et fait l'objet de nombreuses publications. Les recommandations de l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sont claires : césarienne prophylactique en cas de poids estimé supérieur à 5 000 grammes et pas de déclenchement dans les autres cas. En France, notre société savante déclare: "En cas de suspicion de macrosomie fœtale, un déclenchement du travail sera d'autant plus à privilégier que les conditions locales seront favorables et le terme proche de 39 semaines d'aménorrhée (accord professionnel)" et recommande une césarienne en cas de poids estimé à plus de 5 000 grammes chez la femme non diabétique (RPC. Dystocie des épaules. CNGOF, 2015).

Voici donc une nouvelle méta-analyse1 de quatre études de méthodologie jugée de très bonne qualité par les auteurs, incluant 1 190 femmes présentant une suspicion de macrosomie fœtale définie comme un poids estimé supérieur à 4 000 grammes. Deux groupes ont été constitués : induction du travail (par prostaglandines et/ou ocytocine) vs expectative (jusqu'à 41 SA).

Moins de fractures chez le nouveau-né

Il n'existe pas de différence significative concernant l'incidence des césariennes (risque relatif RR = 0,91 ; intervalle de confiance à 95 % IC95 : 0,76-1,09), des accouchements spontanés par voie basse ou avec extraction instrumentale, dystocie des épaules, hémorragie intracrânienne, paralysie du plexus brachial, score d'APGAR inférieur à 7 à 5 minutes de vie, pH inférieur à 7 et poids de naissance moyen. En revanche, on note dans le bras "Induction du travail" un accouchement survenant plus tôt (7,55 jours de différence), un nombre moins important de nouveau-nés de poids supérieur à 4 000 grammes (RR = 0,50 ; IC95 : 0,42-0,59) et à 4 500 grammes (RR = 0,21 ; IC95 : 0,11-0,39), et une plus faible incidence de fractures (RR = 0,17 ; IC95 : 0,03-0,79). Il s'agissait le plus souvent de fractures de clavicule.

Les auteurs concluent donc que l'induction du travail à partir de 38 semaines d'aménorrhée en cas de suspicion de macrosomie fœtale devrait être considérée comme une recommandation raisonnable.

Mais faut-il pour autant modifier nos pratiques ?

Dans son commentaire2, Norwitz s'interroge… Devons-nous changer nos pratiques ?

Il critique la méthode : 70 % des cas proviennent d'une seule étude, et près de 7 % des patientes avaient un diabète gestationnel. D'autre part, la définition de la macrosomie n'était pas unanime dans les études, or il considère qu'on ne parle de macrosomie qu'à partir d'un poids estimé égal ou supérieur à 4 500 grammes. Il revient ensuite sur les fractures de clavicule : ces fractures sont assez fréquentes et leur pronostic est excellent. Enfin, il critique la recommandation de déclencher à 38 SA et non à 39.

Il termine en reprenant les conclusions plus prudentes d'une autre méta-analyse (Cochrane Database Syst Rev 2016;(5):CD000938) :"Même si certains praticiens pensent que les données factuelles peuvent justifier l'induction du travail, d'autres peuvent, à juste titre, ne pas être d'accord. De prochaines études devraient être ciblées sur un déclenchement optimal, et sur l'amélioration du diagnostic de macrosomie."

Serions-nous donc revenus au point de départ ?

Dr Charles Vangeenderhuysen