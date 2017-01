Maladie coronaire stable : faut-il encore privilégier les inhibiteurs du système rénine-angiotensine ?

En 2000, l’étude HOPE montrait une impressionnante réduction des évènements cardiovasculaires et de la mortalité chez des patients à haut risque traités par un inhibiteur du système rénine-angiotensine (ramipril), en comparaison avec le placebo. Trois ans plus tard, l’étude EUROPA livrait des résultats identiques avec un autre inhibiteur du système rénine-angiotensine (périndopril), chez de patients atteints de coronaropathie stable sans insuffisance cardiaque. Cependant, d’autres travaux réalisés ultérieurement n’ont pas confirmé ces résultats. Cette discordance pouvait alors être attribuée au fait que les accidents cardiovasculaires étaient moins fréquents dans les études les plus récentes, grâce à l’utilisation plus répandue de la revascularisation et des hypolipémiants.

Les guidelines de 2012 du Collège américain de cardiologie et de l’Association de cardiologie américaine ont continué toutefois de donner la préférence aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine pour les patients atteints de maladie coronaire stable, sans tenir compte du fait qu’ils aient ou non bénéficié d’une revascularisation et d’un hypolipémiant.

Une équipe internationale a souhaité réévaluer ces recommandations, et pour cela a réalisé une méta-analyse de 24 essais randomisés, constituant un suivi total de près de 200 mille patients-années. Les auteurs ont comparé le pronostic des patients avec une pathologie coronaire stable, selon que leur prise en charge comprenait un inhibiteur du système rénine-angiotensine, un placebo ou un traitement actif autre (inhibiteur calcique, diurétique thiazidique,bêta-bloquant).

Supérieurs dans la comparaison avec…le placebo

Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine réduisent en effet le risque d’accidents cardiovasculaires, mais seulement dans les études où ils sont comparés au placebo. Il apparaît alors une réduction du risque de la mortalité toutes causes (risque relatif [RR] 0,84 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,72 à 0,98), de la mortalité cardiovasculaire (RR 0,74 ; IC 0,59 à 0,94), d’infarctus myocardique (RR 0,82, IC 0,76 à 0,88), d’accident vasculaire cérébral (RR 0,79 ; IC 0,70 à 0,89), d’angine de poitrine, d’insuffisance cardiaque et de revascularisation. L’analyse plus fine montre que l’effet sur la mortalité dépend en réalité du risque initial, à tel point qu’il n’est significatif que dans les sous-groupes de patients à haut risque. En revanche, le bénéfice des inhibiteurs du système rénine-angiotensine n’apparaît pas quand ils sont comparés aux autres traitements actifs.

Les résultats s’appliquent aussi bien aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion qu’aux antagonistes des récepteurs de l’angiotensine. Notons toutefois que ces deux classes thérapeutiques semblent associées à une réduction de l’incidence du diabète chez les patients traités.

Selon les auteurs, ces données ne justifient pas de maintenir, dans certaines recommandations officielles, le statut privilégié des inhibiteurs du système rénine-angiotensine par rapport aux autres classes thérapeutiques.

Dr Roseline Péluchon