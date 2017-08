Maladie d'Alzheimer, la quête d'un marqueur sanguin se concrétise

La mesure de l'amyloïde ß dans le sang permettrait d'identifier les personnes ayant commencé à accumuler cette protéine dans le cerveau ou le liquide céphalo-rachidien (LCR).

Le diagnostic de maladie d'Alzheimer repose sur la démonstration d'une accumulation d'amyloïde ß dans le cerveau et le LCR via des PET-scans spécifiques et/ou la mesure de ladite protéine dans le LCR.

Des moyens plus simples avaient été recherchés. Mais, jusqu'à présent, les études n'avaient pas montré de corrélations fiables entre les taux globaux d'amyloïde ß dans le sang et les taux au niveau du cerveau et du LCR.

De nouvelles données ont été présentées lors de cette édition de l'Alzheimer's Association International Conference (AAIC>.17) avec une étude américaine dans laquelle les investigateurs ont mesuré les taux sanguins de trois sous-types amyloïdes: ß 38, ß 40 et ß42 et ont recherché une corrélation avec la présence d'amyloïde dans le cerveau.

Au total, 41 sujets âgés de 60 ans et plus ont contribué à ce travail. Parmi eux, 23 étaient + pour l'amyloïde (signes d'atteinte cognitive et anomalies sur les PET-scans ou dans le LCR) et 18 étaient – pour l'amyloïde (aucune anomalie cognitive ni sur les PET scans ou dans le LCR).

Afin d'évaluer les taux des sous-types d'amyloïde ainsi que le profil temporel de la production et de la clairance, les investigateurs ont étudié 20 échantillons sanguins de chaque personne répartis sur une période de 24 heures.

Ils ont ainsi pu constater que, par rapport aux taux sanguins de l'amyloïde ß 40, les taux sanguins d'amyloïde ß 42 (constituant principal des plaques amyloïdes) étaient constamment inférieurs de 10 à 15 % chez les sujets ayant des plaques amyloïdes dans le cerveau.

En utilisant la moyenne du rapport amyloïde ß 42/amyloïde ß 40 des 20 échantillons de chaque individu, les investigateurs ont déterminé correctement le statut + ou – de l'amyloïde dans 89 % des cas.

Dr Jean-Claude Lemaire