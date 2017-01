Maladie d Alzheimer : Un point sur l’essai A4

Une sous-étude de A4 utilise comme biomarqueur l’imagerie de tau par TEP avec le 18-F-AV1451 comme radiotraceur et la matière grise cérébelleuse comme région de référence. Les premières analyses démontrent des associations significatives entre dépôt amyloïde néocortical et protéine tau régionale [cortex entorhinal (r partiel = 0,36 ; p < 0,0001), temporal inférieur (0,38 ; p < 0,0001), pariétal inférieur (0,33 ; p <0,005), précuneus (0,34 ; p < 0,001)] même dans cette population. Ces résultats préliminaires suggèrent que l’essai sera en mesure de tester si la diminution d’accumulation amyloïde pendant la phase préclinique de la MA peut ralentir la propagation de la pathologie tau.

L’essai de phase 3 A4 (Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic AD) de prévention de la MA clinique par le solanezumab va durer 168 semaines et inclura environ 1 150 sujets âgés cliniquement normaux mais présentant une charge amyloïde cérébrale élevée. L’essai en est à plus de la moitié de son recrutement, qui devrait être achevé en 2017. Les analyses en cours suggèrent que la cohorte recrutée présente des caractéristiques démographiques similaires aux populations des essais à des stades ultérieurs de la MA, et inclut environ 60 % de porteurs d’APOE e4.

