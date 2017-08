Maladie d'Alzheimer, une maladie de l'âge adulte accessible à la prévention

De nombreuses études de population ont permis d'identifier des facteurs de risque de démence. Globalement, les travaux suggèrent des interactions multiples et complexes entre ces facteurs, lesquelles modulent la probabilité et le moment de l'apparition de la maladie selon la nature et de la durée des expositions.

Force est de constater que l'espoir que nous avions de la découverte de médicaments efficaces dans la maladie d'Alzheimer, une des causes les plus fréquentes de démence, est hélas déçu jusqu'à ce jour. Or, lors de l'édition 2017 de l'Alzheimer's Association International Conference (AAIC>.17), il a été souligné que cet échec devait amener à une remise en cause, y compris par les médecins, de la perception de la maladie d'Alzheimer comme une affection de la personne âgée qui se traduit par une démence.

Plusieurs données suggèrent qu'il s'agit en réalité d'une affection silencieuse des adultes d'âge moyen se caractérisant par des modifications cérébrales précoces parfaitement identifiables et qui sont associées à l'existence de facteurs de risque potentiellement réversibles (notamment la résistance à l'insuline, la dépression, l'hypertension artérielle, le régime alimentaire et les activités physiques), ce qui ouvre la perspective d'une prévention efficace pour autant que l'on intervienne à temps.

La modélisation des scénarios d'intervention indique que les stratégies axées sur les facteurs de risque réversibles les plus puissants pourraient réduire jusqu'à 30 % l'incidence de la démence au cours de la prochaine décennie et les résultats d'études prospectives menées en Europe et au Royaume-Uni étayent cette hypothèse. A noter que cette réduction est nettement supérieure aux quelques 7 % de réduction que l'on pourrait espérer si l'on était capable de supprimer le principal facteur de risque génétique (apo E4).

L'exposition aux facteurs de risque se produisant principalement lors de l'âge adulte, les stratégies visant à prévenir et/ou retarder l'apparition de la démence doivent être menées très tôt, ce qui justifie pleinement les initiatives récentes d'intervention pendant la longue phase préclinique de la maladie d'Alzheimer.

Dr Jean-Claude Lemaire