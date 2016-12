Maladie de Kawasaki : la réponse aux immunoglobulines est variable

La maladie de Kawasaki (MK) est une vascularite aiguë qui peut conduire sans traitement à des anévrysmes coronariens (AC) dans 20-25 % des cas. Le traitement de première ligne, durant les 10 premiers jours, consiste à administrer des immunoglobulines IV (IgIV) qui diminuent le risque à moins de 5 %. Cependant, 10 % à 20 % des patients ne répondent pas aux IgIV ; il en résulte un risque accru d’AC. La fièvre persistante conduit à une 2ème cure ou à un autre traitement. Ces non répondeurs pourraient constituer un groupe hétérogène dont l’étude est susceptible de mettre en évidence des facteurs de risque d’absence de réponse à une 2ème cure.

Des pédiatres de Toronto ont identifié rétrospectivement, au sein de 364 patients observés de 2001 à 2013, 182 non répondeurs. Le diagnostic de MK a été posé sur une fièvre (≥ 5 jours) et 4 parmi 5 critères : conjonctivite bilatérale non purulente, adénopathies cervicales (≥ 1,5 cm), œdème péri-oral, rash, érythème et œdème des extrémités. Le traitement a associé IgIV 2g/Kg et aspirine 80-100 mg/Kg. L’absence de réponse aux IgIV a été définie par une température axillaire ≥ 37°5 plus de 24 h après la fin de la perfusion. Chaque patient non répondeur a été apparié à un contrôle du même âge, sexe et durée de la fièvre avant IgIV. Les 182 patients non répondeurs ont été classés en partiellement non répondeurs (baisse de la température axillaire < 37°5 puis récurrence, 68 %) et non répondeurs complets (température en permanence ≥ 37°5 pendant le traitement, 32 %).

CRP élevée, infection et mélange d’IgIV, associés à l’absence de réponse

Les modifications horaires de la température en degrés ont été enregistrées depuis le début de l’administration des IgIV jusqu’à défervescence complète. La courbe de température pendant la perfusion a été similaire entre répondeurs et non répondeurs partiels : défervescence thermique -0,061 ± 0,007 °C/h (P < 0,001) pour les premiers et -0,027 ± 0,012 °C pour les seconds (P = 0,03), la différence entre les 2 groupes n’étant pas significative (P = 0,65). Pour les non répondeurs complets, les IgIV n’ont pas été associées à une baisse significative de la température : -0,008 ± 0,010 °C (P=0,42). Les facteurs associés à l’absence complète de réponse, en comparaison de la partielle, étaient une infection confirmée par le laboratoire, une CRP plus élevée (86 mg/L (36-110) vs 63 (30-91, P < 0,001) et un mélange d’IgIV. L’apyrexie chez les non répondeurs partiels a été obtenue par une 2ème dose d’IgIV pour 72 % des patients contre 58 % des non répondeurs complets (P = 0,001). Les non répondeurs complets avaient un risque plus élevé de développer un AC que les répondeurs partiels (Odds ratio [OR] 2,4 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,1-5,4, P = 0,03) et que les répondeurs (OR 3,2 ; IC 1,5-6,9, P=0,002).

L’absence de réponse à la perfusion initiale d’immunoglobulines peut donc être précisée par l’évolution de la courbe thermique. L’absence de réponse totale peut nécessiter un traitement de seconde ligne plus agressif.

