Malaise grave du nourrisson : quand craindre la récidive ?

Les malaises graves du nourrisson associent à des degrés divers une apnée (centrale parfois obstructive), un changement de la coloration des téguments (cyanose, pâleur, parfois érythème), une modification du tonus (une hypotonie), des signes de suffocation. La majorité des patients ont une évolution favorable mais 10 % d’entre eux vont être victimes d’une récidive et nécessitent une stricte surveillance et des investigations à la recherche d’une maladie sous-jacente. Le problème est d’identifier les facteurs de risque.

Des pédiatres de Tokyo ont conduit une étude rétrospective basée sur un seul centre et sur la période allant de 2002 à 2012. Au total 112 patients ayant présenté un malaise ont été identifiée dont 55 garçons (49 %). Neuf (8 %) étaient nés avant 36 semaines ; 16 (14 %) avaient une maladie sous-jacente et 62 (55 %) étaient âgés de moins de 2 mois ; 21 (19 %) avaient des signes d’infection respiratoire. Parmi les 112 enfants, 11 (10 %) présentaient des signes de gravité : détresse respiratoire (6), cardiorespiratoire (3), troubles de la conscience (1), hypothermie (1) et sur ces 11, 2 étaient d’anciens prématurés, 8 étaient âgés de moins de 2 mois ; 5 ont été intubés. Parmi ces 11 nourrissons, 5 avaient une infection respiratoire, 2 un reflux gastro-œsophagien, 1 une épilepsie, 1 une fausse route, 1 une hypothermie, un n’avait pas de cause patente.

L’infection respiratoire, facteur de risque indépendant

Au total, 18 nourrissons (16 %) ont eu un nouveau malaise dans les 6 mois dont 15 durant l’hospitalisation initiale ; parmi ces 15, 10 étaient vivants 6 mois plus tard, 4 perdus de vue ; une enfant est décédée lors d’une récidive : la 1ère hospitalisation longue d’un mois était liée à une infection respiratoire. Les 3 patients dont le deuxième malaise s’est produit après la sortie n’ont pas récidivé dans les 6 mois. Les facteurs associés au risque de récidive étaient une infection respiratoire (8/18, 44 % vs 13/94, 14 %, p = 0,0055), des signes de gravité à l’admission (5/18, 31 % vs 6/94, 7 %, p = 0,0312), une pâleur (18/18 vs 71/94, 76 %, p=0,0216). En revanche, l’âge inférieur à 2 mois et des antécédents de prématurité n’étaient pas significativement associé au risque de récidive. En analyse à variables multiples, le facteur indépendant de risque était l’infection respiratoire (Odds ratio 5,02, intervalle de confiance à 95 % : 1,48-16,98)

Un malaise associé à une infection respiratoire apparaît donc comme une indication majeure d’hospitalisation.

Pr Jean-Jacques Baudon