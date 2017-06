Malgré les promesses…le tirage au sort à l’entrée de la PACES a bien eu lieu !

Paris, le vendredi 9 juin 2017 - Les universités ont de plus en plus de mal à faire face à l’augmentation du nombre d’étudiants et certaines formations sont désormais saturées, telle la PACES (Première année commune aux études de santé). Pour pallier cette difficulté, l’usage du tirage au sort, officialisé depuis avril dernier par une circulaire, peut être utilisé comme dernière option pour distribuer les places disponibles.

Depuis plusieurs mois, les présidents d’université et notamment Frédéric Dardel de l’université Descartes de Paris tiraient la sonnette d’alarme : « il y aura entre 400 et 600 candidats de plus qu’en 2016. A Paris-Descartes, nous sommes au maximum de nos capacités, nous n’avons ni les amphithéâtres, ni les enseignants, pour accueillir plus d’étudiants » expliquait-il ainsi.

Paroles, paroles

A ces inquiétudes, Thierry Mandon, alors secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche avait répondu en avril que « tous les candidats de l'académie dont le vœu "UFR de santé en IDF" serait placé en première position auraient une proposition d'admission ». Cependant, il a bien été procédé à un tirage au sort parmi les candidats et d'après les chiffres communiqués par le ministère, 857 d’entre eux sont désormais sur liste d'attente.

« Nous allons trouver des solutions, il n’y aura pas de tirage au sort en médecine en Ile-de-France, tout le monde est mobilisé » a réagit le cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a décidé de réunir d’urgence, dès aujourd’hui, les doyens et les présidents d’universités franciliennes. Mais l’épineuse question est désormais de trouver des places supplémentaires dans des établissements aux capacités d’accueil limitées…

Surprise et réprobation

La CSMF (Confédération des syndicats médicaux français), premier syndicat de médecins à avoir fait part de sa réprobation a demandé la « suspension immédiate des tirages au sort » et a appelé à une réflexion plus large sur l'avenir de la PACES et du numerus clausus. De son côté le Syndicat des médecins libéraux (SML) indique partager « l’indignation des étudiants et de leurs familles » et dénonce « une situation odieuse envers les jeunes ». Il constate une rupture d’égalité entre des étudiants recalés à Paris dont la médecine était le premier choix et acceptés à Montpellier alors que cette filière constituait leur 13ème vœu !

F.H.