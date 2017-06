Maltraitance des personnes âgées : un jour pour faire la lumière sur un phénomène occulté

Paris, le jeudi 15 juin 2017 - A l’occasion de la 12e journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, des chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font apparaître la forte prévalence des violences psychologiques ou physiques contre les plus de 60 ans.

Ces données sont issues d’une revue de la littérature concernant 28 pays.

Au total, il apparaît que 16% des plus de 60 ans ont souffert au moins une fois d’un épisode de violence. A ce jour, « 141 millions de personnes âgées sont concernées par ces violences », note Alana Officer, directrice du programme Vieillissement et parcours de vie de l’OMS.

Selon d’autres données, françaises, et issues de l’analyse des appels reçus par la ligne d’écoute mise en place par le secrétariat d’état chargé des personnes handicapés (39 77), les auteurs de maltraitances sont le plus souvent des membres de la famille (80 % des cas !) et 75 % ont lieu au domicile. Quant aux formes de mauvais traitements, il s'agit principalement de maltraitances psychologiques (29 %) et financières (13 %), physiques (13%) ou dues à des négligences (13,5%). Enfin, plus de 70 % des victimes sont des femmes…

Sophie Moulias, gériatre à l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) indique en outre citée par l’AFP que « les cas sont largement sous-déclarés (…). En France, il y a un vrai souci avec l'âgisme, la discrimination sur l'âge », conclut-elle.

F.H.