Marisol Touraine a un bon bilan…selon elle !

Paris, le jeudi 2 février 2017 – L’assistance clairsemée pour les derniers vœux à la presse de Marisol Touraine n’aura pas empêché cette dernière de se féliciter (encore une fois !) de son bilan au ministère de la santé.

La faute au conservatisme

Elle s’est tout d’abord portraiturée en « femme de gauche », « heureuse et fière d’avoir été ministre pendant ces cinq années », soulignant cette « stabilité dans ce poste comme gage de force et de cohérence ».

Sans cacher quelques regrets comme la longueur des procédures d’élaboration de la loi de santé qu’elle a attribuée aux « conservatismes », Marisol Touraine a énuméré les derniers chantiers qu’elle compte engager pour ses trois derniers mois : le développement du tiers payant en ville, le lancement d'un service public d'information et la rédaction d'un règlement arbitral après l'échec des négociations conventionnelles avec les chirurgiens-dentistes.

Sur ce dossier elle a fait valoir que « la Cnamts a mis sur la table 800 millions d’euros dans le cadre des négociations conventionnelles avec les dentistes. Cela représentait 8 000 euros nets de revenus par an. Les dentistes ont considéré cela comme insuffisant et refusé de signer l’avenant. Le statu quo n’est pas envisageable. Un arbitre sera désigné. Il est rare qu’un arbitrage soit aussi favorable qu’un accord » a-t-elle prévenu.

Les reflexes pavloviens des opposants

Elle s’est ensuite étendue sur le fait que « beaucoup de choses ont été réalisées » sous la présidence de François Hollande, telles que les salles de consommation à moindre risque et l’instauration du tiers payant généralisé (tout en faisant part de ses « regrets sur les réflexes pavloviens » développés par ses opposants !).

Elle a également soutenu que les droits des patients avaient été améliorés sous cette mandature qui s’achève, rappelant l'instauration des actions de groupe en santé ou encore le droit à l'oubli pour les malades guéris qui veulent emprunter de l’argent.

L’hôpital flotte mais ne coule pas !

Marisol Touraine a enfin évoqué la situation à l'hôpital en assurant : « je ne laisserai pas dire des contre-vérités (…) Non, il n'y a pas eu 22.000 postes en moins à l'hôpital, mais 31.000 postes en plus (…) Et on ne peut regretter la diminution du nombre de lits en chirurgie et appeler de ses vœux le virage ambulatoire. Mais il faut aussi voir que le virage ambulatoire, ce sont aussi 5.500 lits de médecine en plus, par la transformation de lits de chirurgie ».

Reste à savoir ce que pensent soignants et patients de ce merveilleux bilan.

Frédéric Haroche