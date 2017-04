Marisol Touraine accusée de vouloir faire "disparaître" l’hôpital de jour

Paris, le jeudi 6 avril 2017 – Il y a cinq ans, Marisol Touraine s’était présentée comme la "défenseuse" de l’hôpital public, déterminée à rétablir à ce dernier la primauté qui lui aurait fait défaut sous les gouvernements précédents. Au-delà de ces déclarations séduisantes, les représentants du monde hospitalier ont été rapidement déçus, déplorant par exemple la lenteur avec laquelle le gouvernement adopta les mesures correctrices de la loi Hôpital patient santé territoire (HPST). Aujourd’hui, Marisol Touraine voit ses derniers jours avenue de Ségur marqués par une fronde sans précédent de l’hôpital, qui lui adresse les mêmes reproches qu’hier les médecins libéraux, quant à son manque de concertation et d’écoute.

Redéfinir les frontières

Les critères de distinction entre les soins relevant de consultations externes et ceux intégrés dans une hospitalisation de jour sont inscrits dans une "instruction frontière" qui n’a pas été réactualisée depuis 2010. Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), la refonte de cette circulaire a été actée, ainsi que la mise en place de prestations intermédiaires entre les consultations externes et l’hôpital de jour (une inspiration que l’on retrouve dans le rapport remis ces derniers jours par le député Olivier Véran au ministère de la Santé). Dans ce cadre, un arrêté a été publié le 1er mars jetant les premières bases de la réforme. Déjà, la Fédération hospitalière de France (FHF) était sur ses gardes. Le 27 mars, en lien avec les Conférences hospitalières, elle alertait « les pouvoirs publics et l’opinion sur le risque d’une disparition pure et simple des hôpitaux de jour (HDJ) ».

Catimini

Quelques jours plus tard, alors que les discussions étaient censées se poursuivre, la FHF voyait ses craintes confortées par la publication sur le site de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) d’une nouvelle notice concernant les conditions de facturation confirmant la mise en place d’un nouveau régime défavorable aux HDJ. En début de semaine, la FHF tenait une conférence de presse au cours de laquelle les cris d’alarme se sont multipliés. Frédéric Valletoux, président de la FHF accuse ainsi sans nuance les pouvoirs publics de vouloir fragiliser les hôpitaux et de risquer de « dégrader la qualité des soins offerts aux patients ». L’évolution des conditions tarifaires est en effet telle que de nombreux établissements pourraient être conduits à revenir aux hospitalisations complètes pour différentes prestations, augmentant le risque d’infections nosocomiales et limitant la qualité de vie des patients. Par ailleurs, Frédéric Valletoux déplore l’absence de discussion et évoque une « décision prise dans le secret des ministères ».

Une perte de 500 millions d’euros en année pleine

La FHF a fait ses comptes. « L’effet perte de recettes pour les hôpitaux publics est estimé à au moins 500 millions d’euros en année pleine. Cet impact est équivalent à une augmentation de 50 % de l’effort budgétaire antérieurement prévu par la LFSS pour 2017 (1,1 milliard d’euros) et déjà considéré comme non soutenable par les hôpitaux » détaille l’organisation dans un communiqué de presse. Outre ce chiffre global, la FHF qui a déjà reçu de nombreux signalements de difficultés de la part des hôpitaux en réponse à un appel lancé le 29 mars, présente différents exemples. Concernant l’administration de Remicade 100 mg PERF FLA (infliximlab) aux patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques, l’évolution du régime « induirait une perte sur les médicaments de la réserve hospitalière dans l’ensemble des établissements de santé publics/privés de 216 millions d’euros à 101 millions d’euros pour les CHU ». La FHF indique encore, toujours à titre d’exemple « qu’un centre hospitalier de Bourgogne-Franche Comté verrait ses ressources réduites de plus de 800 000 euros pour la réalisation de séances de chimiothérapies non tumorales ».

Quand le ministère accuse la FHF de mentir

La réponse du ministère de la Santé a d’abord manqué d’aménité. Dans un premier communiqué, il a dénoncé rien de moins que les « contre vérités » de la FHF. « Le chiffre de 500 millions d’euros d’économies évoqué par la FHF est fantaisiste et repose sur des interprétations erronées » assurait encore le ministère. Hier, le ton s’est adouci, à l’occasion d’une réunion de concertation à laquelle une partie des fédérations hospitalières a accepté de participer. Le ministère a d’abord tenu à rappeler la nécessité de revoir la circulaire frontière non remise à jour depuis 2010 dont « de nombreux rapports (…) ont pointé les limites, en particulier le manque de précision des critères frontières ». L’avenue de Ségur a encore affirmé que l’évolution des régimes offrirait plus de clarté et permettrait de mettre fin à une certaine situation d’insécurité pour les établissements. « En aucune mesure ce projet porte en lui une finalité de déclassement » martèle encore le ministère qui précise que la période de transition est assortie de « moratoires sur les contrôles des HDJ ». Par ailleurs, les discussions d’hier auraient permis d’avancer sur certains points. « L’intégralité des séances continuera à justifier la facturation d’un séjour d’hospitalisation de jour (y compris les séances de chimiothérapies non tumorales), l’intégralité des séjours en soins palliatifs continuera également à justifier la facturation d’un séjour d’hospitalisation, l’administration des produits relevant de la réserve hospitalière (à l’exception de ceux pour lesquels des vecteurs de facturation ont été créés en 2017 et qui seront listés dans l’instruction) continuera à justifier la facturation d’un séjour d’hospitalisation ». Si ces éléments confèrent un certain apaisement, la vigilance reste de mise et la FHF continue à souhaiter un retrait du projet. D’une manière certaine, ce conflit obscurcit un peu plus le bilan de Marisol Touraine quant à son action pour l’hôpital.

Dossier de presse de la FHF :

Dossier de presse du ministère de la Santé

Aurélie Haroche