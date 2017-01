Marisol Touraine sauve les dépassements des médecins hospitaliers !

Paris, le jeudi 19 janvier 2017 – En 2016, les médecins hospitaliers qui y sont dûment autorisés ont continué à pratiquer des dépassements d’honoraires dans le cadre de leur activité privée. Ces derniers augmentent régulièrement, comme l’avaient mis en évidence des chiffres récemment publiés par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) évoquant une hausse de 8 % des montants perçus en 2015 par rapport à 2014 par les 336 praticiens qui en son sein prennent en charge des patients dans un cadre privé.

Autosatisfaction de rigueur

Néanmoins, la lutte contre les dépassements d’honoraires est un des (nombreux !) motifs de fierté du ministre de la Santé. N’a-t-elle pas réussi à stabiliser ce qui était qualifié de hausse continuelle ? N’a-t-elle pas pris des mesures (en bénéficiant du soutien zélé des mutuelles) pour éviter la prise en charge complète des compléments d’honoraires (en pariant sur le fait que cette méthode les freinerait) ? N’a-t-elle pas fait adopter des dispositifs (moyennement incitatifs) visant à dissuader les praticiens d’y recourir ?

Dans les faits, dans le monde libéral, plus qu’une amélioration, c’est plutôt un statu quo qui est constaté, tandis que le contrat d’accès aux soins n’a pas obtenu les résultats escomptés et que l’on assiste principalement avec la réforme du contrat solidaire des mutuelles à une augmentation du reste à charge pour les patients. Mais au-delà de ces résultats mitigés, il est un secteur où le ministre a mis un point d’honneur à ne pas agir : le secteur 2 à l’hôpital.

Un savant flou

Pourtant, pour être cohérente avec ses idées concernant le secteur public hospitalier, tout aurait dû la porter à agir dans ce sens. En défendant que pour bénéficier du label « secteur public hospitalier » un établissement se devait de prohiber les dépassements d’honoraires, Marisol Touraine ne pouvait pas (en toute logique) exclure d’une telle règle les praticiens exerçant une activité privée à l’hôpital. C’est en tout état de cause ce que martelaient les défenseurs de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), redoutant (légitimement) une injuste différence de traitement et ce qu’espéraient des collectifs de patients très opposés à ce système.

Mais sur cette question, Marisol Touraine bottait en touche. L’interprétation faite par les juristes et par le Conseil constitutionnel de la nouvelle loi de santé consacrant le label « secteur public hospitalier » confirmant la lecture de la FHP aurait pu mettre un terme à la polémique et acter la fin du secteur 2 à l’hôpital.

Le CISS s’offusque de la reculade du gouvernement

Mais, après une année durant laquelle les praticiens hospitaliers ne se sont guère sentis inquiétés, une ordonnance publiée la semaine dernière conforte cette confiance en créant une dérogation à la loi de santé. L’application de dépassements d’honoraires par les praticiens hospitaliers statutaires temps plein autorisés à exercer une activité privée au sein de leur établissement ne contrevient pas au label « secteur public hospitalier ». Qu’on se rassure. Le Collectif interrassociatif des associations de santé (CISS) accueille aujourd’hui ce pied de nez comme un désaveu cinglant, une reculade (si tenté que le gouvernement ait jamais réellement envisagé de mettre un terme aux dépassements à l’hôpital). Sa colère est si vive que le CISS en vient même à prendre la défense des praticiens des cliniques privées qui eux voient leur possibilité de réaliser des dépassements restreinte. « Ce faisant, les praticiens exerçant à l’hôpital public pourront ainsi officiellement continuer de facturer des dépassements d’honoraire au sein de l’activité libérale qu’ils pratiquent dans ses murs, tandis que les médecins officiant dans les cliniques privées en charge de mission de service public ne le pourraient plus. Logique ? Non. Ubuesque. Discriminatoire. Inexplicable » écrit le CISS qui se montre encore plus offusqué en remarquant que cette ordonnance a été prise dans le cadre de l’habilitation donnée au gouvernement d’assurer « la cohérence » des textes. Une cohérence que l’on peine ici à trouver.

Silence chez les intéressés

De son côté, depuis longtemps sans illusion sur les intentions réelles du gouvernement, la FHP ne commente même pas sur son site ou sur son fil twitter cette ordonnance du ministère de la Santé. Il n’en est pas plus fait mention dans les récents communiqués de la Fédération hospitalière de France (FHF). S’il est probable qu’avec cette ordonnance le ministère de la Santé ait préféré éviter la colère de praticiens influents, certains verront dans cette décision les limites d’une politique aveugle qui fait fi de la raison première des dépassements d’honoraires : une rémunération jugée insuffisante par de nombreux praticiens.

Aurélie Haroche