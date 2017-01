Médecine génomique : la France confirme son engagement

Paris, le mercredi 4 janvier 2016 – S’appuyant largement sur le rapport établi par le professeur Yves Lévy président de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé et de l’INSERM, un plan Médecine génomique 2025 a été dévoilé au début de l’été dernier par le ministre de la Santé. Doté de 670 millions d’euros (en partie financé par des entreprises privées) ce programme s’est donné pour objectif l’installation de douze plateformes de séquençage du génome à haut débit et de deux centres de références experts. Cet élan doit permettre à la France non seulement de rattraper son retard en terme de nombre de centres de séquençage à haut débit (retard souligné par Yves Lévy lui-même) mais également de confirmer sa volonté de mettre ces nouvelles technologies au service du patient. Quand dans de nombreux autres pays, c’est d’abord l’excellence de la recherche qui est visée à travers le développement de la génomique, la France mise en effet en priorité sur la médecine personnalisée, ce qui est confirmé par le fait que le ministère de la Santé soit au cœur du dispositif.

Deux plateformes sélectionnées en juin

Dans la lignée des premières annonces, un appel à projet vient d’être lancé par Marisol Touraine en vue de l’ouverture de deux premières plateformes de séquençage. Cet appel « s’adresse aux établissements de santé et aux industriels, dès lors que les candidats présentent une organisation pilote ouvrant le séquençage à très haut débit à un grand nombre de patients. La structuration des plateformes et leur insertion dans le parcours de santé feront l’objet d’une évaluation en matière de bénéfice clinique apporté aux patients et d’efficience pour l’offre de soins » indique un communiqué publié la semaine dernière qui confirme la philosophie du projet gouvernemental.

Léa Crébat