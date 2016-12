Médecins poursuivis pour défaut de tiers payant : l’UFML va mettre un « module de signalement en place »

Paris, le vendredi 23 décembre 2016 - A partir du 1er janvier, l’application du tiers payant aux patients relevant du régime ALD et aux femmes enceintes sera obligatoire. Certaines organisations de médecins s’y refusent, dont l’Union française pour une médecine libre qui appelle les médecins à appliquer le tiers payant librement et à signaler toute menace proférée par les caisses via un module qui sera accessible dès les premiers jours de 2017 (il n’existe cependant pas de sanctions officiellement définies). Les réfractaires pourraient cependant être peu nombreux : aujourd’hui déjà 73,7 % des médecins généralistes appliquent le tiers payant aux patients en ALD, contre 66 % au premier trimestre de l’année 2016. Chez les spécialistes ce taux grimpe même jusqu’à 78,7 %, selon des chiffres présentés par le ministère de la Santé. Concernant les femmes enceintes, la marge de progression est plus importante puisque 45 % des spécialistes seulement leur appliquent systématiquement le tiers payant et 64,5 % des généralistes. Ces taux sont cependant en augmentation par rapport au début de l’année.

M.P.