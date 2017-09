Mediator : les laboratoires Servier et l’ANSM renvoyés devant le tribunal correctionnel

Paris, le mercredi 6 septembre 2017 – L’instruction aura duré six ans. En 2011 étaient ouvertes deux informations judiciaires visant le Mediator, la première pour homicides involontaires par violation manifeste et délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et la seconde pour tromperie aggravée. En cause, le Mediator, médicament recommandé dans la prise en charge du diabète de type 2, commercialisé par les laboratoires Servier, dont l’indication a été majoritairement détournée pendant trente ans : le produit étant utilisé comme un coupe faim et largement prescrit hors AMM.

La composition du Mediator explique cette efficacité dans la perte de poids, mais cette composition, qui avait déjà valu à Servier la suspension d’un médicament proche (l’Isoméride) aurait été longtemps masquée, passée sous silence. Cependant, les alertes, d’abord à l’étranger, puis en France se sont multipliées. A Brest, notamment, le docteur Irène Frachon se mobilisa sans relâche pour mettre en évidence les effets secondaires graves du médicament et notamment des cas de valvulopathie. Alors que le traitement était retiré du marché à l’étranger, la France tarda à s’aligner sur ses voisins. Ce n’est qu’en 2009 que la commercialisation du Mediator fut suspendue.

Des questions multiples et épineuses

Quelles relations entre les laboratoires Servier et les autorités sanitaires ont permis une telle longévité au médicament alors que les suspicions concernant sa toxicité (et son inefficacité dans son indication officielle) se multipliaient ? A partir de quand l’entreprise a-t-il eu connaissance des effets secondaires de son produit et a-t-il œuvré (et si oui comment) pour dissimuler ces faits ? De même, quand les autorités ont-elles (ou auraient-elles dû) être alertées d’effets indésirables graves et ont-elles mis en œuvre suffisamment rapidement tous les moyens existants pour limiter les risques ? Autant de questions épineuses qui ont été débattues dans différents rapports et expertises et qui ont occupé durant six ans l’instruction.

La stratégie de Servier

Cette dernière a été complexe et en partie parasitée par certains débordements de la presse et quelques inexactitudes épidémiologiques. Elle a également été ralentie par la pugnacité des défenseurs de Servier. Le procureur François Molins a ainsi indiqué en janvier dernier que sur les six années d’information judiciaire, la moitié avait été « exclusivement consacrée à la procédure à la suite de multiples demandes et recours faits par la défense des mis en cause ».

Onze personnes morales et quatorze personnes physiques

Ces recours et renvois n’ont cependant pas empêché l’instruction d’aboutir à la décision confirmée hier du renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris des laboratoires Servier pour « tromperie aggravée et escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence », de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour « blessures et homicides involontaires » , ainsi que de neuf autres personnes morales et quatorze personnes physiques. Parmi elles, Jean-Philippe Seta, ancien numéro deux du groupe et l’ancienne sénatrice Marie-Thérèse Hermange (Les Républicains) soupçonnée d’avoir rédigé un rapport favorable à Servier seront interrogés sur la « stratégie » (selon le terme employé par le Parquet) mis en place par le groupe pour dissimuler le caractère anorexigène du médicament, puis ses effets secondaires graves.

Impatience

Le procès est désormais impatiemment attendu par les 4.129 parties civiles. Leurs représentants espèrent, après ces longues années d’attente, qu’il pourra se tenir dès 2018. « Dans cette affaire du Mediator, même si Servier indemnise les victimes, les personnes malades et les proches de personnes décédées sont dans l'attente d'un procès pénal de manière à identifier les responsabilités, que ce soit du côté des laboratoires, des agences étatiques comme l'Agence du médicament (ANSM) ou des différents experts qui composaient les commissions de contrôle du médicament », a ainsi indiqué Charles Joseph-Oudin, l'un des avocats de parties civiles. Cependant, la possible jonction à ce procès d’une autre action pénale instruite à Nanterre dans le cadre d’une citation à comparaître, pourrait entraîner un report de l’audience.

Léa Crébat