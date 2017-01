Médicaments : Macron promet la vente à l’unité

Paris, le mardi 10 janvier 2017 - En déplacement à Nevers le vendredi 6 janvier, le candidat « freelance » de la gauche, Emmanuel Macron, a exposé 5 propositions relatives à la santé. Aux côtés de la création d’un « service sanitaire de 3 mois » pour les étudiants en santé, de la prise en charge à 100 % de l’optique, du dentaire et de l’audition, du gel des déremboursements des « soins utiles » et de la réintégration de la prise en charge à 100 % pour les hypertendus les plus sévères, le candidat s’ « engage à généraliser la vente à l’unité de médicaments ».

Ouvertement introduite pour « lutter contre le gâchis », la proposition du passage au médicament à l’unité est présentée par E. Macron comme « un impératif sanitaire, une nécessité économique et une évidence environnementale ». Pour bien illustrer son propos, le candidat du mouvement « En Marche ! » n’hésite d’ailleurs pas à poser une question que tout manuel de français qualifierait de rhétorique : « Qui n’a pas chez soi une boîte à pharmacie remplie de médicaments ? ». Le constat étant posé, E. Macron reconnaît que si ces « nouvelles manières de dispenser des médicaments » demanderont inéluctablement « une adaptation importante pour les industriels et les pharmaciens », elles restent préférables au déremboursement comme mesure d’économie.

Une fausse bonne idée ?

Si E. Macron rappelle qu’une expérimentation de vente de médicaments à l’unité a déjà été lancée et explique qu’il faut désormais « aller beaucoup plus vite », il oublie cependant d’en exposer les conclusions qui, à l’époque, furent pour le moins mitigées. Lancée en France dans une centaine d’officines entre septembre 2014 et septembre 2015, ce test grandeur nature a en effet généré au moins autant de critiques à son terme qu’il avait pu soulever d’enthousiasme lors de son démarrage.

Parmi les reproches attribués au dispositif , le manque de traçabilité était celui qui revenait le plus couramment dans la bouche des pharmaciens qui s’étaient portés volontaires pour le mettre en œuvre à titre expérimental. Les emballages actuels sont en effet le support idéal à toutes les données nécessaires à l’information du patient ainsi qu’à l’impératif de traçabilité et de lutte contre les médicaments falsifiés. Dans l’hypothèse d’une victoire à l’élection présidentielle à venir, le ministre de la Santé du Président Macron qui mettrait en pratique cette réforme aurait également fort à faire avec les pharmaciens d’officine qui, à l’époque de l’expérimentation, avait fustigé des lourdeurs administratives conséquentes et, surtout, des pertes pécuniaires liées au temps supplémentaire de préparation non pris en compte dans l’enveloppe globale de rémunération.

Benoît Thelliez