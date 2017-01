Dans L’Évangile selon Luc, se trouve une formule devenue proverbiale, Iατρέ, θεράπευσον σεαυτόν, soit en latin Medice, cura te ipsum [1] (médecin, soigne-toi toi-même !) souvent citée, pour dénoncer qu’il faudrait d’abord commencer par s’appliquer en personne les bons conseils volontiers prodigués aux autres !

Sous la plume du professeur Jamie Hacker Hughes et coll., The British Journal of Psychiatry reprend cet aphorisme célèbre pour rappeler à quel point « le bien-être du personnel soignant » constitue un préalable essentiel pour le maintien de sa propre « santé psychologique. » Laquelle détermine à son tour la poursuite de son efficacité pour contrer les difficultés des patients. Car bien sûr, appartenant eux-mêmes à l’humanité, les médecins (et tous les autres soignants) n’échappent pas aux divers maux affectant l’ensemble des êtres humains : en 2013–2014, par exemple, « près de 16 000 000 de journées de travail du personnel médical ont été perdues » au total, pour l’ensemble du personnel médical exerçant pour le National Health Service (système de santé publique du Royaume-Uni).

Et garde toi du burn out !

Pour diminuer l’ampleur de ce phénomène et « maintenir le bien-être » des soignants, il existe, rappellent les auteurs, une « charte » visant à promouvoir les « ajustements nécessaires » en milieu professionnel. Car si les médecins n’ont « peut-être pas la capacité de se guérir eux-mêmes », ils peuvent certainement mieux prévenir et combattre les problématiques trop connues de souffrance au travail (stress, burn out...) par une « action plus importante pour se maintenir psychologiquement et physiquement sains et engagés » dans la prévention de la maladie. Les auteurs précisent que « les employeurs et ceux d’entre nous qui sont employeurs ont le devoir moral de proposer une aide significative » aux soignants en difficulté. Et que cet impératif impose une réflexion sur « la façon dont nous pouvons y contribuer, tant sur une base individuelle que sur une base collective. »

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Physician,_heal_thyself

Dr Alain Cohen