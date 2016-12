Menace d'accouchement prématuré : l'échographie plutôt que le doigt !

La prématurité reste le principal pourvoyeur de morbi-mortalité néonatale. Si le traitement de la menace d'accouchement prématuré est bien codifié (hospitalisation, tocolyse et corticothérapie pour la maturation pulmonaire), le diagnostic du travail prématuré est parfois incertain, avec le risque de "surtraitements". La sensibilité et la spécificité de l'examen clinique du col et de la fréquence des contractions sont faibles, et d'autres paramètres ont été proposés comme la mesure échographique de la longueur cervicale. Cependant, le toucher vaginal fournit des éléments que l'échographie ne donne pas, comme la hauteur de la présentation, la consistance du col et sa position ou l'appréciation du segment inférieur. Une étude a déjà comparé le toucher vaginal associé à la mesure échographique du col par rapport à l'échographie seule dans la prédiction de l'accouchement prématuré et a conclu que la combinaison des deux méthodes était plus spécifique(42 % vs 62 %, p<0,05).

L’objectif de A. Pinton et coll. a, quant à lui, été d'évaluer l'utilité du toucher vaginal en plus de la mesure échographique de la longueur cervicale pour prédire l'accouchement spontané en cas de menace d'accouchement prématuré.

Il s'agit d'une étude prospective de cohorte menée au CHU de Strasbourg entre 2013 et 2015. Les auteurs ont inclus toutes les femmes enceintes de 23 à 34 semaines, avec fœtus unique et membranes intactes, sans autre pathologie obstétricale ni fœtale, admises pour menace d'accouchement prématuré, définie par l'existence de contractions utérines (au moins 2 par 10 minutes objectivées au monitorage) associée à une longueur cervicale <25 mm à l'échographie. Ils ont exclu les cas de prématuré iatrogène. Grâce à une régression logistique, ils ont évalué la signification prédictive de divers paramètres concernant l'accouchement prématuré spontané avant 34 semaines d'aménorrhée (SA).

L'apport du TV est nul…

Au total, 395 parturientes ont été incluses. Le taux d'accouchement avant 34 SA était de 13 %. En analyse univariée, le toucher vaginal, comme la mesure de la longueur cervicale par échographie, était prédictif d'un accouchement prématuré. En revanche, après régression logistique, cinq paramètres étaient significatifs : la visualisation des membranes au speculum (Odds Ratio [OR]=15,8 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95]: 2,43-146), la longueur cervicale à l'échographie (OR=0,82 ; IC95=0,75-0,89), les signes biologiques d'inflammation tels qu’un taux de CRP >5 mg/l et une leucocytose > 15 g/l (OR=6,23 ; IC95=2,07-22,9), l'âge gestationnel à l'admission (OR=0,84 ; IC95=0,71-1,00) et la présence d'une infection vaginale (OR=4,28 ; IC95= 1,52-12,7). Aucun des éléments recueillis lors de l'examen vaginal n'a fourni d'élément supplémentaire dans la prédiction de l'accouchement prématuré.

Les auteurs concluent donc que le toucher vaginal ne fournit aucune information supplémentaire dans la prédiction de l'accouchement prématuré par rapport à l'échographie vaginale.

Ils remarquent également que les données du toucher vaginal sont subjectives, sans reproductibilité inter-observateurs, et que le toucher implique d'examiner l'orifice interne du col, source éventuelle d'infection et de rupture prématurée des membranes.

Dr Charles Vangeenderhuysen