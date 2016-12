Méningite à l’université de Dijon : deux morts et un troisième cas hospitalisé

En l’espace de deux mois, trois étudiants de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ont été touchés par une infection massive à méningocoque (IMM) dont deux sont décédés. L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne a en effet déploré, le 23 décembre dernier, la mort d’une étudiante en 1ère année de Master gestion de ressources humaines survenue peu de temps après le décès, fin octobre, d'une étudiante en 3e année de Licence en Droit. Toujours selon l’ARS, le troisième cas déclaré « évolue favorablement ».

La survenue, sur une courte période, de trois cas d’IMM au sein d’un milieu étudiant, soit chez des jeunes adultes de la même classe d’âge, a évidemment alerté l’attention des autorités sanitaires. Dès le premier signalement, et après chacun des cas d’infection, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec la Direction générale de la santé (DGS), la Préfecture de la Côte-d’Or et l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, a donc procédé à « la recherche des personnes ayant eu des contacts proches et répétés avec les étudiants, pour leur recommander une prophylaxie antibiotique et une vaccination ». Tous les professionnels de santé ont également été informés de cette situation, en vue d’accroître la vigilance vis-à-vis de patients présentant des signes évocateurs de la maladie.

Campagne de vaccination à la rentrée

Pathologie à déclaration obligatoire, la méningite à méningocoque qui est la forme la plus fréquente des IMM, reste rare en France avec 469 cas notifiés en 2015 ayant entraîné 53 décès. Pour autant, et même s’il est trop tôt pour dire si ces trois cas sont isolés ou liés entre eux, les autorités de santé jugent la situation suffisamment exceptionnelle pour mettre en place un dispositif d’alerte et de vigilance avec l’ensemble des professionnels de santé de la région. L’ARS a également décidé de lancer une campagne de vaccination sur le campus fréquenté par les trois étudiants infectés, qui démarrera dès la rentrée, le mardi 3 janvier 2017.

De son côté, Alain Bonnin, Président de l’université de Bourgogne, a indiqué à la presse locale que tout avait été fait pour éviter la propagation de la bactérie et que les risques de contamination étaient aujourd’hui d’autant plus faibles que le campus aura été déserté pendant toute la période des vacances de Noël. L’ARS précise par ailleurs que ce germe étant très fragile et ne survivant pas dans l’environnement, la désinfection des locaux fréquentés par un malade n’est en rien une mesure qui s’impose.

Benoît Thelliez