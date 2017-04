Mesurer les taux de lipides sanguins: faut-il être à jeun ou non?

La question faisait l'objet d'un débat (1): le patient doit-il être à jeun pour sa prise de sang? Non, répond le Dr Samia Mora (Brigham and Women's Hospital, Boston), les guidelines ne voient pas d'inconvénient à ce que le patient ne soit pas à jeun, l'estimation du risque cardiovasculaire ne change pas et le patient est moins contraint.

Oui, affirme le Dr EA Brinton (Utah Lipid Center, Salt Lake City), la mesure des triglycérides est faussée, ce qui peut changer l'appréciation du risque cardiovasculaire et une prise de sang à jeun permet aussi de demander d'autres analyses comme une mesure de la glycémie… Et vous qu'en pensez-vous?

Plusieurs sociétés scientifiques (NICE, CCSG, EAS …) ne recommandent plus que le patient soit à jeun pour la mesure des lipides. Et leur avis est suivi: sur les 60.000 prises de sang réalisées par les laboratoires danois en 2017, seulement 10 % des sujets étaient à jeun. Aux Etats-Unis, le Department of Veterans Affairs a publié dès 2014, une note mentionnant qu'un éventuel gain en précision d'un bilan lipidique effectué sur une prise de sang à jeun ne valait pas les contraintes imposées aux patients et aux laboratoires. En 2014, le groupe NICE préconisait aussi la mesure des lipides sur des échantillons récoltés chez des patients non à jeun.

Enfin, en 2016, l'ESC publiait une recommandation, stipulant que le patient ne doit pas être à jeun pour la mesure des composants du bilan lipidique (1).

La mesure du risque cardiovasculaire faussée?

Dans l'étude ASCOT (n = 8.270 patients), la stratification du risque est pour 95 % des patients, comparable entre patients à jeun et non à jeun. Dans l'étude NHANES-III, incluant 16.161 patients suivis pendant 14 ans, la relation entre le taux de LDL-cholestérol et la mortalité cardiovasculaire est semblable, que le patient ait été testé à jeun ou pas. Pour le Dr Samia Mora, le fait de ne plus devoir être à jeun est un avantage pour le patient, et sans inconvénient pour le clinicien ou le laboratoire. Il existe des exceptions à cette recommandation: le patient doit être à jeun si les triglycérides non à jeun sont > 440 mg/dL, si le patient est en récupération d'une pancréatite au décours d'une hypertriglycéridémie majeure, ou si une glycémie ou un monitoring thérapeutique est demandé en même temps.

La mesure des triglycérides faussée?

Pour le Dr Brinton EA, une mesure de lipides à jeun évite notamment une variation de près de 10% des taux de LDL-cholestérol et de 20% des triglycérides. Les études qui comparent des résultats chez des patients à jeun et non à jeun, ne sont pas fiables car les populations ne sont pas les mêmes et on ne tient pas compte des différences physiologiques d'absorption des aliments entre individus. On sait aussi que des repas comme ceux servis dans les fast-food sont riches en acides gras qui vont augmenter de près de 50% le taux des triglycérides. Enfin dans l'étude PROVE IT-TIMI 22, le taux de triglycérides est un facteur prédictif important de maladies cardiovasculaires et doit dès lors être mesuré avec la plus grande précision possible. Le risque de pancréatite est également prédit par le taux de triglycérides à jeun, et à nouveau cette mesure doit être précise pour se faire une opinion. Pour le Dr Brinton, demander à un patient d'être à jeun pour sa prise de sang n'est pas une vraie contrainte, c'est juste une question de planification... Les taux de lipides sont mieux standardisés et plus reproductibles chez un patient à jeun, la mesure des triglycérides est mieux faite, et une prise de sang à jeun permet de demander d'autres paramètres comme une glycémie.

Conclusion

