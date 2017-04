Métastases osseuses du cancer du sein : un nouveau rythme pour le traitement d’entretien par acide zolédronique ?

Les métastases osseuses sont une cause fréquente de morbidité dans nombre de tumeurs solides, dont les cancers du sein et de la prostate. Elles peuvent être responsables de plusieurs événements pathologiques touchant le squelette (SRE) : fractures, hypercalcémie, compression nerveuse, douleur intense …L’acide zolédronique est un bisphosphonate puissant qui inhibe la résorption osseuse ostéoclastique. De fait, l’American Society of Clinical Oncology recommande l’administration d’acide zolédronique en cas de métastases osseuses, de façon régulière, toutes les 3 à 4 semaines, jusqu’à dégradation de l’état du patient. On manque toutefois, notamment dans le cancer du sein, de données sur l’efficacité et la tolérance de cette molécule au-delà d’un an de traitement, d’autant qu’il existe une accumulation dans l’os et une possible prolongation de l’effet thérapeutique après arrêt des perfusions.

Des patientes déjà traitées depuis dix à quinze mois

L’essai OPTIMIZE-2 a évalué l’efficacité d’un traitement poursuivi toutes les 12 semaines, vs le schéma classique d’administration toutes les 4 semaines, après traitement conventionnel d’une année. OPTIMIZE-2 est un essai prospectif, randomisé, en double aveugle, multi centrique, conduit dans 102 hôpitaux US entre le 3 Mars 2006 et le 25 Juillet 2013. L’exploitation des données a été réalisée entre le 7 Octobre 2013 et le 24 Mars 2014. Dans chaque cas, le diagnostic de cancer du sein avait été vérifié histologiquement et la présence d’une ou plusieurs métastases osseuses attestée par imagerie. L’état des patientes devait être acceptable (OMS au maximum à 2) et leur espérance de vie supérieure à 1 an. Toutes avaient reçu de l’acide zolédronique ou du pamidronate disodique dans les 10 à 15 mois précédents et continuaient à en prendre lors de leur inclusion. L’existence d’une clearance de la créatinine inférieure à 30 mL/min/1 ,73 /m2, de problèmes dentaires en cours, d’une hypersensibilité connue aux bisphosphonates ou d’une modification récente, dans les 30 jours du traitement anti cancéreux de base, constituaient autant de motifs d’exclusion. Initialement, OPTIMIZE-2 avait prévu un bras placebo, non constitué par la suite. Les patientes, qui toutes avaient donné leur consentement écrit, ont été randomisées de façon centralisée, dans un rapport 1 :1, avec stratification en fonction de la durée du traitement antérieur (10 à 15 mois ou davantage) et du rapport N télopeptide urinaire sur créatinurie (uNTX-Cr). La posologie retenue était de 4,0 mg d’ acide zolédronique administrée en intra veineux en 15 minutes toutes les 4 ou 12 semaines, soit 13 injections au total vs 3 (suivies alors de 2 placebo). Les doses étaient réduites à 3 ou 3,5 mg en cas d’insuffisance rénale modérée. Toutes les patientes recevaient par ailleurs un apport calcique compris entre 1 000 et 2 000 mg par jour associé à une supplémentation par 400 à 800 UI de vitamine D journalières. Il s’ agit d’ une étude de non infériorité avec pour principal critère le nombre de SRE en cours de suivi : fractures pathologiques, nécessité d’irradiation ou de geste chirurgical sur la métastase, compression de la moelle épinière…Les critères secondaire étaient le délai de survenue du premier SRE, l’intensité des douleurs osseuses, la consommation d’antalgiques, l’évolution sous traitement des bio marqueurs osseux dont le rapport uNTX-Cr et le taux des phosphatases alcalines d’ origine osseuse, le taux de morbidité squelettique (SMR) et enfin la tolérance des 2 modes d’administration, dont le nombre d’ ostéonécroses du maxillaire et de fractures atypiques du fémur. Les analyses ont été effectuées en intention de traiter, avec, aussi, pour apprécier l’efficacité, recours à un modèle per protocole, prenant en compte la seule population évaluable. La définition de non infériorité reposait sur une différence de moins de 10 % entre les 2 bras.

Taux semblable de complications et profil de tolérance comparable avec des injections tous les trois mois (vs tous les mois)

La randomisation a inclus 416 femmes ; 200 ont reçu l’acide zolédronique toutes les 4 semaines. Leur moyenne d’âge (DS) était de 59,2 (11,1) ans ; 173 étaient blanches. Les 203 autres ont reçu le bisphosphonate toutes les 12 semaines. Leur âge moyen était identique : 58,6 (11,2) ans et 178 étaient blanches. Seules 13 ont reçu un placebo. Les motifs les plus communs d’arrêt en cours de protocole ont été le retrait du consentement (dans, respectivement 20 et 26 %) et la progression néoplasique (12 vs 9,4 %). Les caractéristiques cliniques et démographiques lors de la randomisation étaient identiques pour les 2 bras. Le nombre moyen de perfusions effectivement administrées a été de 12 dans le groupe à périodicité mensuelle et de 5 dans l’autre groupe.

Globalement, 22,0 % (n = 44) des patientes traitées toutes les 4 semaines vs 23,2 % (n = 47) de celles traitées tous les 3 mois ont présenté, lors du suivi, un ou plusieurs SRE. On ne décèle aucune non infériorité entre les groupes, la différence s’établissant à 1,2 %, donc loin des 10 % pré requis (p = 0,02). De même, le délai de survenue du premier SRE ne diffère pas statistiquement, le Hazard Ratio, HR, s’établissant à 1,06 (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 0,70-1,60 ; p = 0,79). Parmi les divers événements pathologiques, une irradiation a été nécessaire dans, respectivement, 14,5 et 11,3 % des cas et on a noté la survenue d’une fracture pathologique non vertébrale dans 7,5 et 8,9 % des observations. L’analyse per protocole fournit des résultats similaires. Le SMR médian (SD) est comparable : 0,46 (1,06) vs 0,50 (1,50) évènement pathologique par an (p = 0,85). On ne retrouve aucune différence significative dans la consommation d’antalgiques ni dans l’évolution des bio marqueurs osseux sérique ou urinaire. Le profil de tolérance est aussi comparable, avec 95,5 % (n = 189) vs 93,5 % (n = 189) effets secondaires, dont 47,5 vs 42,6 % de classe 3 ou 4. Parmi eux, c’est une élévation de la créatinine qui a été le plus souvent observée, obligeant à l’arrêt du protocole dans respectivement 6 et 1 cas. On déplore 2 cas d’ostéonécrose de la mâchoire (tous deux lors d’une administration mensuelle) mais aucune observation de fracture atypique du fémur. Le nombre d’événements cardiaques pathologiques ne diffère pas significativement entre les 2 bras.

OPTIMIZE-2 confirme donc la non infériorité d’un traitement par acide zolédronique toutes les 12 semaines vs le protocole classique d’administration toutes les 4 semaines, en traitement d’entretien, après 10 à 15 mois au moins de traitement actif par bisphosphonates. Ces résultats sont proches de ceux de l’essai récent ZOOM et de ceux observés dans la prise en charge des cancers de la prostate ou du myélome. Il confirme aussi que le profil de tolérance des 2 modes d’administration est identique. Les réserves liées à ce travail tiennent au fait que les pourcentages de SRE ont été calculés avec un suivi relativement court d’une année seulement, à l’absence de bras placebo effectivement constitué et en l’impossibilité d’apprécier l’efficacité, la tolérance et la non infériorité à plus long terme.

Ainsi, l’essai OPTIMIZE-2 confirme qu’un traitement en continu par l’acide zolédronique toutes les 12 semaines, faisant suite à un traitement classique pendant une année, n’est pas inférieur au protocole habituel de prescription toutes les 4 semaines. Le profil de tolérance est comparable. Des études à venir restent nécessaires pour mieux cerner les effets tardifs sur la saturation et la rétention osseuse mais surtout sur le devenir clinique des malades.

Dr Pierre Margent