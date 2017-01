Mettre les escarres au tapis !

Paris, le samedi 21 janvier 2017 – La prévention des escarres n’est pas nécessairement perçue comme un champ de recherche de pointe. Pourtant, la lutte contre ce fléau est un véritable enjeu de santé publique en raison du grand nombre de personnes concernées. Par ailleurs, le coût lié à leur prise en charge représente un poids important pour les dépenses publiques : il a été évalué à 3,35 milliards d’euros par an.

Prenant conscience de cet enjeu en raison d’une expérience personnelle douloureuse, Morgan Lavaux, tétraplégique après un accident de sport, a conçu avec un proche un dispositif connecté destiné à prévenir activement le risque d’escarre. Le tapis connecté qu’il vient de présenter à Las Vegas au salon mondial des nouvelles technologies est équipé de différents capteurs capables de repérer une dégradation de la qualité de l’assise, de mesurer le temps de changement de position, ainsi que la pression exercée. Ces différentes informations sont analysées et permettent l’envoi d’alerte, offrant la possibilité de prendre les mesures nécessaires avant la constitution de l’escarre. Si certains considéreront peut-être que ce dispositif risque de relever du gadget et que sa présentation fait écho à celle de nombreux autres objets connectés du même type, dont l’utilité n’a pas pu être parfaitement démontrée, d’autres invitent à tester le dispositif. « Si les capteurs précèdent la douleur, alors je pense que cela permettra d’éviter de nombreux problèmes, notamment les escarres, chez les gens qui ont perdu toute sensibilité dans les membres inférieurs. En revanche, il faudra attendre que le produit soit testé sur des tétraplégiques et évalué par des professionnels de santé avant de juger s’il est réellement efficace » observe cité par le Figaro Olivier Guérin, vice-président de la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG).

