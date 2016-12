Mettre un visage

Windhoek (Namibie) , le samedi 10 décembre 2016 – Frapper aux portes de ceux qui l’ont méprisée. De ceux qui l’affublaient des pires appellations. De ceux qui riaient quand les enfants jetaient des pierres sur son passage. Ce n’était pourtant pas un autre temps. Sourire et parler. D’une voix douce, d’une voix ferme. Transmettre un message : alors qu’elle a si longtemps été considérée comme celle qui ne peut transmettre que la maladie.

Aucun progrès chez les adolescents

L’épidémie de Sida en Afrique ne se résume pour beaucoup qu’à des chiffres. Des chiffres dont le caractère catastrophique s’est atténué au fil des années mais dont l’ampleur continue à appartenir à l’impensable, à l’inconcevable. Pour accentuer la prise de conscience, les organisations internationales mettent régulièrement l’accent sur des situations particulières. L’ONUSIDA a ainsi insisté cette année sur la situation des jeunes femmes, rappelant que la période entre quinze et vingt-quatre ans est un « moment à très haut risque ». Cette situation n’est pas nouvelle, ces dix dernières années, « aucun progrès n’a été réalisé au niveau de la réduction de nouvelles infections des jeunes entre 10 et 19 ans spécialement en ce qui concerne les filles adolescentes », ajoute l’UNICEF. Et pour illustrer encore un peu plus les conséquences de ce fléau, l’organisation évoque le parcours de Livey.

Suicide

C’était en 2001. Livey Van Wick Samaria avait 17 ans. Elle espérait pouvoir poursuivre des études, bien que résidant dans un village de Namibie à 200 kilomètres de la capitale. Mais à l’occasion de la réalisation d’un test de grossesse, elle découvre qu’elle est non seulement enceinte, mais également contaminée par le VIH. « Quand j’ai appris que j’étais séropositive, j’ai pensé que j’allais mourir. Sur le coup. C’était vraiment très difficile à accepter, car je ne disposais que de très peu d’information. Aussi, j’ai été la première personne à me condamner : j’ai essayé de me suicider. Heureusement, cette tentative a échoué » a-t-elle raconté il y a quelques années dans une autobiographie : Un journal du pays des braves, dont a également été tiré un DVD.

Exclue de l’école, de son village, de sa famille

Après ce moment de désespoir, la condamnation, l’exclusion sont venues des autres. Les membres de son village se sont tous détournés d’elle. A cette stigmatisation sociale, s’est ajoutée celle de sa famille. « Chez moi, un récipient spécifique m’avait été attribué dans le frigidaire pour mon eau, avec une marque bien visible, qui symbolisait que j’étais désormais à part dans la famille » se souvient Livey, tandis que dehors, on la surnommait : « La fille Sida ». Son père et sa mère évitaient tout contact physique et la poussèrent bientôt hors de chez eux. A l’école, le directeur lui intima l’ordre de ne plus revenir. Seule sa grand-mère demeura proche d’elle.

Maire

Mais Livey ne flancha pas. Sa détermination naquit quand elle découvrit qu’un traitement pouvait lui permettre d’éviter que la maladie soit transmise à son enfant. Le petit garçon est né et n’a pas été infecté par le VIH. Il a conféré à la jeune femme la force de poursuivre ses études et de s’engager auprès d’une association de lutte contre le Sida. C’est dans ce cadre qu’elle est revenue dans son village. Qu’elle a frappé aux portes. Qu’elle a convaincu sa mère (mais pas son père) de lui parler à nouveau. En transmettant aux jeunes des messages essentiels sur le VIH, Livey a réussi à transformer le regard porté sur elle. Et à 26 ans, elle est devenue le maire de ce village qui en avait fait une paria.

Stérilisation en silence

Infatigable ambassadrice d’un message insistant sur la lutte contre les discriminations et stigmatisations liées au Sida, Livey poursuit son combat, régulièrement soutenue par l’Unicef qui depuis plus de dix ans suit son parcours et l’accompagne.

Livey veut notamment témoigner au nom des femmes. C’est ainsi qu’elle a révélé avoir appris plusieurs années après la naissance de son fils qu’elle ne pourrait jamais avoir d’autre enfant : une stérilisation à son insu a été réalisée au moment de la délivrance par césarienne. Plus encore que le geste en lui-même c’est l’impossibilité de déterminer le choix à adopter pour elle-même qui fonde sa révolte. Cependant, aujourd’hui, elle estime difficile de mener une action frontale sur ce sujet et préfère se concentrer sur des discriminations qui concernent le quotidien des adolescents infectés par le VIH et notamment l’exclusion scolaire.

« Mais l’histoire du VIH/SIDA dépasse mon cadre de vie personnel. Je me suis engagée à utiliser ma voix pour raconter des histoires qui sans cela n’auraient jamais été rendues publiques. Si beaucoup de choses ont été réalisées pour réduire considérablement le risque de transmission de la mère à l’enfant, nous ne pouvons pas céder du terrain dans la lutte contre le virus » écrit aujourd’hui la jeune femme.

Aurélie Haroche