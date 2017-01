MG France organise le boycott du tiers payant

Paris, le lundi 2 janvier 2017 - A partir d’aujourd’hui, le tiers payant peut être proposé par les médecins à tous les patients et non plus seulement aux seuls malades souffrant d’une affection longue durée et aux femmes enceintes, personnes pour lesquelles la dispense d’avance de frais est désormais un droit opposable. Ce n’est qu’en novembre 2017 que ce dispositif devra être accessible à tous, mais uniquement en ce qui concerne la part prise en charge par l’Assurance maladie. Le syndicat MG France tient à rappeler cette spécificité aux médecins à travers une campagne qui débute aujourd’hui, qui invite les praticiens à « boycotter » ce qui est présenté comme une généralisation obligatoire et intégrale du tiers payant. Il appelle ainsi les praticiens à refuser le « tiers payant complémentaire », estimant que les conditions de simplicité et les garanties de paiement « ne sont pas encore remplies » y compris ajoute-t-il en ce qui concerne les régimes obligatoires.

M.P.