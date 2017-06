MG France redemande la suspension des poursuites contre ceux qui ont côté 25 euros avant l’heure !

Paris, le mercredi 21 juin 2017 – Le passage officiel du tarif de la consultation des médecins généralistes à 25 euros n’a pas coïncidé avec la suspension des poursuites engagées par différences caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) contre les médecins ayant décidé d’appliquer cette revalorisation avec quelques mois d’avance. On s’en souvient : MG France, bientôt suivi par l’Union nationale des omnipraticiens de France (UNOF) et la Confédération des syndicats de médecins français (CSMF) avaient appelé en janvier 2016 à une augmentation unilatérale des tarifs pour protester contre l’absence prolongée de revalorisation du montant de base de la consultation. Si les leaders syndicaux avaient montré l’exemple, les praticiens furent peu nombreux à suivre le mot d’ordre. Néanmoins, certains médecins ont à leur tour fait de l’utilisation du DE (dépassement pour demande exceptionnelle) leur arme contestataire. Ce fut notamment le cas de quatre médecins de Romillé (Ille-et-Vilaine), qui font désormais figure d’emblèmes tout à la fois de cette fronde et de la répression des caisses. En mars dernier, six mois après l’adoption de la convention entérinant le passage du C à 25 euros, les praticiens ont en effet écopé d’une suspension de leurs cotisations sociales pendant quatre mois.

Des sanctions sans tact, ni mesure ?

Ces médecins ne sont pas les seuls à faire les frais de l’application sans nuance des règles par les CPAM. MG France assure en effet que l’arrivée du nouveau gouvernement a coïncidé « avec une brutale remontée de la pression des caisses primaires d’assurance maladie ». Ainsi, loin de se montrer magnanimes, certaines CPAM ont réitéré leur menace de sanctions à l’encontre de ceux qui n’ont pas attendu le passage officiel du C à 25 euros. MG France s’en indigne qui dénonce le fait que ces médecins soient bien davantage sanctionnés pour un dépassement de deux euros, qui représente « 8 % de la valeur de l’acte », que certains médecins libéraux de secteur 2 dont les tarifs outrepassent régulièrement le tact et la mesure.

Combat d’après garde ?

Difficile de présumer de la réponse du ministère de la Santé sur ce sujet : s’il pourrait être tenté, dans une période consacrée à renouer le dialogue avec les professionnels, par une certaine indulgence, il lui faut cependant également éviter de distiller l’idée d’une tendance trop marquée à la souplesse, qui pourrait être préjudiciable lors de futures discussions. Par ailleurs, si MG France peut répéter ses appels, ses moyens de "pression" en la matière demeurent probablement limités.

Alors que la désobéissance tarifaire a finalement été limitée, il est en effet possible que la solidarité des médecins pour leurs confrères aujourd’hui harcelés par les caisses soit également assez mesurée, même si d’une manière générale les rapports de plus en plus tendus entre les caisses et les praticiens sont un sujet de préoccupation grandissant chez les médecins. Quelques initiatives avaient été lancées au lendemain de la condamnation des médecins de Romillé, des collectifs de soutien appelant à une grève de la prescription des arrêts de travail ou à l’utilisation systématique de la mention "non substituable". A voir !

Aurélie Haroche