MICI en rémission : la calprotectine fécale prédit le risque de rechute

Il est difficile chez les enfants et adolescents atteints de maladie inflammatoire intestinale (MICI) en rémission de prévoir le moment de la rechute. Or, le dosage de la calprotectine fécale est utile et aide à la prise en charge des jeunes patients. Mais, si son augmentation, associée à des symptômes, conduit à intensifier les traitements, l’attitude en cas d’augmentation isolée de la calprotectine, sans symptôme, est plus incertaine. Les travaux chez les adultes ont montré la valeur prédictive de la calprotectine fécale pour le risque de rechute et celui, un peu moins fiable, de la CRP. Mais cela est pour l’instant moins démontré chez l’enfant et l’adolescent et la valeur seuil n’est pas bien déterminée.

Afin d’approfondir cette question, l’équipe hollandaise a mené une étude transversale de cohorte incluant 114 enfants et adolescents de moins de 18 ans, atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, en rémission depuis au moins 3 mois, avec des scores d’activité aPCDAI et PUCAI < 10. Les enfants étaient suivis pendant 12 mois et une rechute était déclarée quand les scores d’activité montaient au-delà de 10, et que l’état de santé de l’enfant justifiait une intensification du traitement. L’objectif de l’étude était de déterminer si le dosage de la calprotectine fécale et celui de la CRP étaient des facteurs prédictifs indépendants de la rechute.

Au total 1 enfant sur 4 a présenté une rechute dans les 12 mois du suivi. Au début de l’étude, ces derniers avaient un taux de calprotectine fécale supérieur à celui des enfants qui n’ont pas présenté de rechute (367 μg/g vs 117 μg/g). Le dosage de la calprotectine fécale s’avère un facteur prédictif indépendant du risque de rechute symptomatique à 6 mois, avec une augmentation de 15 % du risque pour chaque augmentation de 100 μg/g du taux de calprotectine. Le seuil optimal de 350 μg/g, confère à ce marqueur une sensibilité de 76 % et une spécificité de 78 %.

La CRP quant à elle est aussi un marqueur indépendant du risque de rechute, avec toutefois une moindre spécificité. Chaque augmentation de 1,1 mg/l est associée à une augmentation de 10 % du risque de rechute dans les 6 mois, à partir d’un seuil optimal de 0,6 mg/l, et avec une sensibilité de 88 % et une spécificité de 38 %.

Les auteurs concluent qu’une élévation de la calprotectine fécale survenant chez un jeune patient en rémission nécessite d’intensifier la surveillance pour dépister une éventuelle amorce de rechute et de réévaluer rapidement le traitement en cours.

Dr Roseline Péluchon