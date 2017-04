Microbiome: l’organe oublié en cas de défaillance multiviscérale?

Les recommandations de prise en charge des maladies sévères en Unités de Soins Intensifs (USI) sont très détaillées. « Elles oublient cependant un organe essentiel, le microbiome », a rappelé Hallie Prescott (Ann Arbor, Etats-Unis) qui souligne par ailleurs que ce microbiome est un organe ‘pesant’ (son poids total dépasse habituellement 1,5 kg) et qui contient plus d’ADN que n’importe quel autre organe humain…

En effet, cet organe est, comme beaucoup d’autres, en complète décompensation au cours des maladies aiguës sévères. La majorité des études ont montré une perte de diversité majeure des bactéries présentes au sein de l’intestin. Et, comme ce manque de diversité accroît le risque de sepsis et d’infection par C. difficile, il n’est pas étonnant que la restauration du microbiome soit apparue comme une stratégie d’avenir en USI.

Pour s’en convaincre, on peut se rappeler que les modèles animaux ont montré qu’une perturbation du microbiome réduit la résistance au sepsis par altération de la réponse au stress infectieux, une altération marquée par une neutropénie et des taux d’IL-17 et de GM-CSF anormaux. Chez l’homme, il existe des preuves indirectes de cette influence car on a pu établir une forte relation dose-réponse entre évènements connus pour entrainer une dysbiose et une hospitalisation ultérieure pour sepsis sévère, ce qui ne se retrouve pas dans les hospitalisations pour des diagnostics non infectieux (le risque est multiplié par un facteur 3,3), notamment parce que C. difficile se développe beaucoup plus aisément.

Ce risque est par ailleurs dépendant de l’importance de la dysbiose. Pour l’éviter, la première mesure à prendre est de réduire au maximum l’administration d’antibiotiques à ‘haut risque’, et lorsqu’ils ne peuvent être évités, de résister à la tentation de les proposer durant de longues périodes.

Dans la mesure où une relation claire a pu être établie entre dysbiose avant prise en charge en USI et risque de sepsis, de nombreux auteurs se sont tournés vers la transplantation fécale, une transplantation qui améliore de manière significative la survie sur modèle animal. La transplantation ayant aussi montré chez l’homme une amélioration du pronostic des infections à C. difficile, c’est sans surprise que plusieurs ‘case study’ ont confirmé ce bénéfice en USI en prévention du sepsis.

La question actuelle reste cependant de savoir quand proposer cette transplantation et à qui ? Une première réponse vient du constat de la relation directe entre composition de la flore et risque de sepsis. Cependant, étudier ce microbiome prend du temps et n’est certes pas une pratique aisée en USI à l’admission. Dans ces conditions, certains auteurs préconisent une transplantation fécale d’emblée lorsqu’existe un risque majeur de sepsis. D’autres proposent l’administration systématique de probiotiques, et/ou de prébiotiques, car cette mesure a montré une belle efficacité sur modèle préclinique en améliorant la composition de la flore.

Va-t-on à moyen terme vers la composition d’une banque fécale dans laquelle on puiserait en fonction du risque infectieux ? « La question mérite d’être posée » a conclu Halle Prescott.

Dr Dominique-Jean Bouilliez