Mieux approcher le pronostic de la myélofibrose primitive

L'établissement d'une stratification selon le risque dans les hémopathies malignes comme la myélofibrose primitive (MP) où le pronostic est très variable puisque la survie est de quelques mois à plus de 10 ans s'est imposé au cours du temps afin d'identifier des sous-groupes de patients au pronostic mieux défini et dès lors de mieux adapter les traitements , la prise en charge lors de situations cliniques difficiles comme les indications chirurgicales...et enfin les essais thérapeutiques.

La MP est caractérisée par l'existence d'une fibrose médullaire évolutive associée à une hématopoièse extra-médullaire entraînant en particulier leucocytose, anémie, thrombopénie, splénomégalie et dégradation en règle importante de la qualité de vie. Ces dernières années ont vu apparaître plusieurs scores dont les plus récents sont le DIPSS et le DIPSS-plus fondés sur des critères objectifs comme l'âge et les données de l'hémogramme mais aussi des critères plus subjectifs comme les signes fonctionnels et symptômes ressentis par les patients.

Prise en compte du statut mutationnel

Pour préciser le pronostic, ces scores ont été encore modifiés récemment par le groupe de la Mayo Clinic pour introduire les données de paramètres plus difficiles à obtenir toutefois, comme les données du caryotype, ou à préciser, comme la dépendance transfusionnelle. Aucun de ces scores n’intégrait les données récentes apportées par la découverte de mutations généralement mutuellement exclusives décrites dans cette affection. Or la mutation V617F sur la tyrosine kinase JAK2 est retrouvée dans 66 % des cas, les mutations sur le gène de la Calréticuline (CALR) dans 20 % des cas et d'autres mutations sur celui du récepteur MPL de la thrombopoïétine dans 5 % des cas.

Des études antérieures ont montré qu'au cours de la MP, les formes avec une mutation sur JAK2 avaient un pronostic plus mauvais que les formes avec une mutation sur le gène de la calréticuline et que contrairement à ce qui est observé par exemple au cours de la Thrombocytémie Essentielle les formes avec une forte charge allélique (supérieure à 50 %) mutée en JAK2 avaient un pronostic meilleur que les formes mutées sur JAK2 mais avec une faible charge allélique mutée. Ce résultat pourrait être expliqué par le fait que les formes avec un fort taux de JAK2 muté pourraient correspondre à des MP post Polyglobulie de Vaquez, celle-ci n'ayant pas été diagnostiquée auparavant comme le laissent penser certaines données cliniques (présence de forte splénomégalie) et biologiques (forte leucocytose). Un âge supérieur à 65 ans constitue également un facteur de mauvais pronostic.

Définition de trois groupes de patients avec des pronostics différents

Le statut mutationnel a été étudié chez 344 patients admis au MD Anderson Cancer center (Houston,Te,USA) de 2000 à 2013 pour une MP définie selon les critères de l'OMS. Ainsi il a pu être noté que 226 (66 %) patients avaient une mutation sur JAK2 dont 111 patients avec une charge allélique supérieure à 50 %, 43 (12 %) patients avaient une mutation sur CALR et 16 (5 %) patients sur MPL. Enfin, 59 patients (17 %) étaient dits triple négatifs car ne présentant aucune des mutations précédemment citées. Trois groupes de patients ont ainsi pu être identifiés de pronostic nettement différent. Le groupe 1 comprenait les patients de moins de 65 ans et ayant une mutation dite de bon pronostic (mutation sur JAK2 avec une forte charge allélique mutée /ou mutation sur CALR /ou sur MPL) : la médiane de survie est de 126 mois.

Le groupe 2 comprenait les patients ayant un facteur de mauvais pronostic : un âge supérieur à 65 ans ou un statut mutationnel dit de mauvais pronostic (mutation sur JAK 2 avec faible charge allélique mutée ou patients triple négatifs) : la médiane de survie est intermédiaire de 72 mois. Enfin le groupe 3 était constitué des patients ayant un âge supérieur à 65 ans et un statut mutationnel dit de mauvais pronostic (mutation sur JAK2 avec faible charge allélique mutée ou patients triple négatifs) : leur médiane de survie est très diminuée à 35 mois.

Par ailleurs pour 32 (9 %) patients la maladie a évolué vers une leucémie myéloide aiguë : aucune corrélation n'a pu être établie avec la présence d'une des mutations étudiées.

Ainsi ces auteurs ont établi une stratification aisée de la MP en utilisant des critères simples et objectifs : l'âge et d'autre part le statut mutationnel reposant sur la recherche des mutations sur JAK2 (avec quantification), CALR et MPL maintenant réalisable à grande échelle dans les structures prenant en charge ces patients. Il conviendra de confirmer la validité de ce score dans d'autres grandes cohortes indépendantes et de vérifier qu'il reste valide au cours du temps puisqu'en particulier il fait intervenir l'âge des patients. Il pourra bien sûr être affiné par la recherche d'autres mutations en particulier épigénétiques mais non encore réalisables à grande échelle. Mais déjà il apparaît comme supérieur aux scores précédents pour l'estimation du pronostic et d'établissement nettement plus aisé.

Dr Sylvia Bellucci