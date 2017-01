Mieux vaut se faire suivre par un cardiologue après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque!

Dans les suites d’une hospitalisation pour aggravation d’une insuffisance cardiaque, les recommandations préconisent un suivi précoce des patients après leur sortie de l’hôpital. On ignore cependant si, dans cette situation, le recours à des cardiologues améliore ou non le pronostic.

Emdin et coll. ont tenté d’éclairer cette incertitude en examinant le lien éventuel entre un suivi effectué par un cardiologue et le risque de décès à 30 jours et à un an, dans une population de patients sortis de l’hôpital après la prise en charge d’une poussée d’insuffisance cardiaque.

L’étude a été réalisée à partir des données du National Heart Failure Audit qui concernent l’Angleterre et le Pays de Galles ; l’analyse a porté sur 68 772 patients qui avaient été hospitalisés pour une poussée d’insuffisance cardiaque avec altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche et étaient sortis vivants de 185 hôpitaux entre 2007 et 2013.

Lors de l’hospitalisation, le taux de recours à un cardiologue a varié entre 6 % et 96 % avec un odds ratio (OR) moyen de 2,3 (intervalle de confiance [IC] 95 % [2,1 à 2,5) ce qui suggère qu’en moyenne, la probabilité pour un patient d’être suivi par un cardiologue après sa sortie de l’hôpital différait d’environ 2,3 fois d’un centre hospitalier sélectionné au hasard à l’autre.

Mortalité plus faible à 30 jours et à un an pour ceux qui ont eu recours au cardiologue

En se basant sur la proportion de patients suivis, dans chaque région, par un cardiologue, il apparaît qu’un tel suivi est associé à une mortalité plus faible à 30 jours (OR 0,70 ; IC 95 % [0,55 à 0,89]) et à un an (OR 0,81; IC 95% [0,68 à 0,95]), par rapport à un suivi effectué par le médecin de famille.

Ces résultats sont demeurés constants pour la mortalité à 30 jours dans les modèles logistiques hiérarchisés (OR 0,66 ; IC 95 % [0,61 à 0,72]) et dans les modèles appariés avec scores de propension (OR 0,66; IC 95 % [0,58 à 0,76].

Ainsi, dans cette population de patients présentant une insuffisance cardiaque avec altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche et hospitalisés pour l’aggravation des symptômes, le recours aux services d’un cardiologue après la sortie de l’hôpital s’est trouvé associé à une diminution de la mortalité précoce et tardive.

Dr Robert Haïat