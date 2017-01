Migraine de l'enfant : pas mieux que le placebo !

Bien que la migraine soit une pathologie très fréquente chez l'enfant et l'adolescent (6 millions de sujets concernés aux Etats-Unis !) il n'existe pas de consensus international sur sa prise en charge préventive, contrairement à ce que l'on constate pour l'adulte.

Ce manque de recommandations universellement admises s'explique par l'absence d'études randomisées de bonne qualité sur les différents traitements prophylactiques possibles.

Deux traitements efficaces chez l'adulte contre un placebo

C'est pourquoi Scott Powers et coll. ont entrepris l'essai CHAMP (pour Childhood and Adolescents Migraine Prevention). Il s'agit d'une étude randomisée en double aveugle contre placebo ayant concerné 31 sites aux Etats-Unis.

Y ont été inclus des enfants et des adolescents de 8 à 17 ans souffrant de migraine (selon la définition internationale) handicapante (4 jours ou plus sur 28 avec céphalées).

Tous ces sujets ont été assignés au hasard selon un ratio 2:2:1 à un traitement préventif à doses croissantes par amitriptyline, topiramate (antiépileptique commercialisé sous le nom d'Epitomax) ou placebo.

Le critère principal de jugement était une réduction (par rapport à l'état initial) d'au moins 50 % du nombre de jours avec céphalées sur la dernière période de 28 jours de cet essai de 24 semaines.

Arrêt de l'essai pour "futilité"

Sur ce critère, de façon surprenante, aucune différence significative n'a été constatée entre les 3 groupes : 52 % de bons résultats dans le groupe amitriptyline, 55 % dans le groupe topiramate et 61 % dans le groupe placebo. Powers et coll. n'ont également pas mis en évidence de différences significatives sur les critères secondaires de jugement (importance du handicap, nombre de jours avec migraine et pourcentage de sujets terminant l'essai). En revanche, de façon prévisible, les effets secondaires (dont 4 graves) ont été significativement plus fréquents avec les thérapeutiques actives.

Devant ces résultats négatifs, révélés par une analyse intérimaire, l'essai a été interrompu prématurément.

Bien que le critère principal de jugement choisi pour ce travail puisse être critiqué, ses résultats permettent de tirer plusieurs conclusions pratiques:

- l'effet placebo est majeur dans cette pathologie ;

- les traitements ayant démontré leur efficacité chez l'adulte ne sont pas nécessairement actifs chez l'enfant et l'adolescent ;

- la prise en charge de ces jeunes patients doit s'appuyer notamment sur la réassurance et l'empathie et sur un traitement rapide des crises (généralement par paracétamol ou AINS).

On attend avec impatience des essais d'autres traitements préventifs chez l'enfant et l'adolescent.

Dr Céline Dupin